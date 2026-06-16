Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα φερνουν τα πυρηνικά εργοστάσια

δια δυναμική που έχει ήδη οδηγήσει το Ελσίνκι σε μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες: η ραγδαία αύξηση της ζήτησης ηλεκτρισμού, με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να αποτελούν ένα μέρος της εξίσωσης δίπλα στα data centers και την τεχνητή νοημοσύνη.

Το προηγούμενο της Φινλανδίας

Η ιστορία ξεκίνησε στο Ελσίνκι, όπου η φινλανδική κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει τις μονάδες τηλεθέρμανσης που λειτουργούσαν με βιομάζα και φυσικό αέριο, αντικαθιστώντας τες με μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες (SMR). Το έργο ανατέθηκε στον γαλλικό όμιλο Gorgé και τη θυγατρική του Calogena, η οποία αναπτύσσει τον μικροαντιδραστήρα ελαφρού ύδατος Cal-30, έναν "πυρηνικό λέβητα" 30 MWt σχεδιασμένο αποκλειστικά για την απανθρακοποίηση αστικών δικτύων τηλεθέρμανσης, χωρίς να παράγει ηλεκτρισμό. Τον περασμένο Μάρτιο η Calogena εξασφάλισε νέα χρηματοδότηση ύψους 96 εκατομμυρίων δολαρίων για να ολοκληρώσει τον τελικό σχεδιασμό της τεχνολογίας, ενώ έχει ήδη υπογράψει συμφωνία με τη Γαλλική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας για πιλοτική εγκατάσταση στο ερευνητικό κέντρο του Cadarache. Το έργο δεν είναι πλέον θεωρητικό· προχωράει με συγκεκριμένα βήματα αδειοδότησης.

Πίσω από αυτή την απόφαση κρύβεται κάτι πιο απλό από όσο φαίνεται: όσο περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κυκλοφορούν σε μια πόλη, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η ανάγκη για σταθερή, καθαρή ενέργεια βάσης που οι ανανεώσιμες πηγές δεν μπορούν πάντα να εξασφαλίσουν μόνες τους.





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