Νέα επιχείρηση του Λιμενικού για τη διάσωση 40 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη

Στον εντοπισμό και τη διάσωση 40 αλλοδαπών προχώρησαν σήμερα 16/6 οι ελληνικές αρχές, μετά από οργανωμένη επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.Η επιχείρηση στήθηκε υπό τον πλήρη συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Η γεμάτη μετανάστες λέμβος εντοπίστηκε σε απόσταση 36 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων, σε σημείο όπου έπνεαν άνεμοι δυτικών διευθύνσεων έντασης 3 μποφόρ.Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος (ΠΛΣ) καθώς και σκάφος της δύναμης της Frontex, τα οποία περισυνέλεξαν με ασφάλεια όλους τους επιβαίνοντες.