Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Νέα επιχείρηση του Λιμενικού για τη διάσωση 40 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη
Νέα επιχείρηση του Λιμενικού για τη διάσωση 40 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη
Νέες αφίξεις σκαφών με μετανάστες έχουμε σήμερα στη νότια Κρήτη
Στον εντοπισμό και τη διάσωση 40 αλλοδαπών προχώρησαν σήμερα 16/6 οι ελληνικές αρχές, μετά από οργανωμένη επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.
Η επιχείρηση στήθηκε υπό τον πλήρη συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Η γεμάτη μετανάστες λέμβος εντοπίστηκε σε απόσταση 36 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων, σε σημείο όπου έπνεαν άνεμοι δυτικών διευθύνσεων έντασης 3 μποφόρ.
Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος (ΠΛΣ) καθώς και σκάφος της δύναμης της Frontex, τα οποία περισυνέλεξαν με ασφάλεια όλους τους επιβαίνοντες.
Η επιχείρηση στήθηκε υπό τον πλήρη συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Η γεμάτη μετανάστες λέμβος εντοπίστηκε σε απόσταση 36 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων, σε σημείο όπου έπνεαν άνεμοι δυτικών διευθύνσεων έντασης 3 μποφόρ.
Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος (ΠΛΣ) καθώς και σκάφος της δύναμης της Frontex, τα οποία περισυνέλεξαν με ασφάλεια όλους τους επιβαίνοντες.
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