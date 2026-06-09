Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ: Άκης Πετρετζίκης – BBQ στην κουζίνα

Τι εννοούμε; Ετοιμάζουμε, που θα γεμίσει στη στιγμή με τη χαρά του καλοκαιρινού grill mood που όλοι αγαπάμε. Σερβίρουμε πιάτα με υπέροχα, σούπερκαι καταπληκτικά, που θα κλείσουν τη μέρα BBQ με μπόλικη γεύση και στυλ!Ακόμα, όλα τα μυστικά που πρέπει να γνωρίζετε για να πετύχετε το πιο fun BBQ στην κουζίνα. Μυστικά για το ψήσιμο, για τα σκεύη σας αλλά και για όλους τους τρόπους που μπορείτε να φέρετε την ατμόσφαιρα του BBQ από την αυλή, μέσα!Αυτά και άλλα σε ένα σούπερ γευστικό τεύχος που τα έχει όλα!Χτίσε σχέση με το σχαροτήγανοΔεν είναι απλώς το τηγάνι με ρίγες. Είναι εργαλείο με προσωπικότητα, άρα όσο καλύτερα γνωρίζετε για τις ραβδώσεις, πώς το προθερμαίνουμε, τις ποσότητες που πρέπει να ψήνουμε, τόσο πιο ζουμερό και εντυπωσιακό το τελικό αποτέλεσμα.Μερικά μυστικά που πρέπει να μάθειςΔεν έχεις κήπο, δεν έχεις ψησταριά, δεν έχεις κάρβουνα, αλλά πρέπει να πετύχεις τα τέλεια ψητά! 10 συμβουλές που θα δώσουν στα φαγητά τον απόλυτο BBQ χαρακτήρα.Πώς φέρνουμε τα έξω μέσαΗ ουσία της νοοτροπίας BBQ είναι μία: η χαλαρότητα.Για όσους δεν προτιμούν το κρέας, έχουμε συνταγές ακαταμάχητα γευστικές!Γύρος μανιταριών, Ταλαγάνι με chutney κρεμμυδιού, Γαρίδες ψητές με λαδολέμονο, Ψητά κολοκυθάκια με σάλτσα φέτας, Σουβλάκια μανιταριώνΣουβλάκι χοιρινό, Σουβλάκι κοτόπουλο, Καραμελωμένα πανσετάκια με coleslaw, Μοσχαρίσια μπριζόλα με μαγιονέζα τρούφας, Ψαρονέφρι με σάλτσα μουστάρδας, Μοσχαρίσια μπιφτέκια με σος γιαουρτιού, Μπιφτέκια προβατίνας με τυροκαυτερή, Παϊδάκια προβατίνας με μελιτζανοσαλάτα, Φιλέτο στήθος κοτόπουλου με σος cottage, Φιλέτο μπούτι κοτόπουλου με σπιτική μαγιονέζαFrench toast με καραμέλα και σάλτσα σοκολάτας, Μπανάνες banoffee, Ψητά ροδάκινα με εύκολο crumble και κρέμα anglaise, Ψητό crumble με αχλάδια, Καραμελωμένος ανανάς με crumble φιστικιού και παγωτόΑυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα!Μην το χάσετε!