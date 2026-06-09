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Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ: Άκης Πετρετζίκης – BBQ στην κουζίνα
Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ: Άκης Πετρετζίκης – BBQ στην κουζίνα
Αυτή την Κυριακή, μαζί με τον Άκη Πετρετζίκη απολαμβάνουμε BBQ στην κουζίνα!
Τι εννοούμε; Ετοιμάζουμε 20 καταπληκτικές συνταγές BBQ στην κουζίνα του σπιτιού μας, που θα γεμίσει στη στιγμή με τη χαρά του καλοκαιρινού grill mood που όλοι αγαπάμε. Σερβίρουμε πιάτα με υπέροχα Κρέατα, σούπερ Vegan ιδέες και καταπληκτικά Γλυκά, που θα κλείσουν τη μέρα BBQ με μπόλικη γεύση και στυλ!
Ακόμα, όλα τα μυστικά που πρέπει να γνωρίζετε για να πετύχετε το πιο fun BBQ στην κουζίνα. Μυστικά για το ψήσιμο, για τα σκεύη σας αλλά και για όλους τους τρόπους που μπορείτε να φέρετε την ατμόσφαιρα του BBQ από την αυλή, μέσα!
Αυτά και άλλα σε ένα σούπερ γευστικό τεύχος που τα έχει όλα!
Ξεφυλλίστε τις σελίδες του τεύχους και απολαύστε:
Ανακάλυψη
Χτίσε σχέση με το σχαροτήγανο
Δεν είναι απλώς το τηγάνι με ρίγες. Είναι εργαλείο με προσωπικότητα, άρα όσο καλύτερα γνωρίζετε για τις ραβδώσεις, πώς το προθερμαίνουμε, τις ποσότητες που πρέπει να ψήνουμε, τόσο πιο ζουμερό και εντυπωσιακό το τελικό αποτέλεσμα.
Οι συμβουλές του Άκη
Μερικά μυστικά που πρέπει να μάθεις
Δεν έχεις κήπο, δεν έχεις ψησταριά, δεν έχεις κάρβουνα, αλλά πρέπει να πετύχεις τα τέλεια ψητά! 10 συμβουλές που θα δώσουν στα φαγητά τον απόλυτο BBQ χαρακτήρα.
Workshop 1.0
Πώς φέρνουμε τα έξω μέσα
Η ουσία της νοοτροπίας BBQ είναι μία: η χαλαρότητα.
Και οι απίθανες συνταγές του Άκη, που είναι ιδανικές για αυτήν την εποχή, ειδικά τώρα που το καλοκαίρι είναι εδώ:
Χωρίς κρέας
Για όσους δεν προτιμούν το κρέας, έχουμε συνταγές ακαταμάχητα γευστικές!
Γύρος μανιταριών, Ταλαγάνι με chutney κρεμμυδιού, Γαρίδες ψητές με λαδολέμονο, Ψητά κολοκυθάκια με σάλτσα φέτας, Σουβλάκια μανιταριών
Ψητά
BBQ κλασικές γεύσεις που ψήνονται εκπληκτικά στην κουζίνα μας!
Σουβλάκι χοιρινό, Σουβλάκι κοτόπουλο, Καραμελωμένα πανσετάκια με coleslaw, Μοσχαρίσια μπριζόλα με μαγιονέζα τρούφας, Ψαρονέφρι με σάλτσα μουστάρδας, Μοσχαρίσια μπιφτέκια με σος γιαουρτιού, Μπιφτέκια προβατίνας με τυροκαυτερή, Παϊδάκια προβατίνας με μελιτζανοσαλάτα, Φιλέτο στήθος κοτόπουλου με σος cottage, Φιλέτο μπούτι κοτόπουλου με σπιτική μαγιονέζα
Γλυκά
Επιδόρπια σε στιλ BBQ που θα αφήσουν εποχή.
French toast με καραμέλα και σάλτσα σοκολάτας, Μπανάνες banoffee, Ψητά ροδάκινα με εύκολο crumble και κρέμα anglaise, Ψητό crumble με αχλάδια, Καραμελωμένος ανανάς με crumble φιστικιού και παγωτό
Και μην ξεχνάτε: Τα υλικά, η προετοιμασία και η εκτέλεση κάθε συνταγής, από το άλφα έως το ωμέγα, εύκολα και απλά, σαν να είμαστε μαζί με τον Άκη στην κουζίνα.
Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα!
Μην το χάσετε!
Ακόμα, όλα τα μυστικά που πρέπει να γνωρίζετε για να πετύχετε το πιο fun BBQ στην κουζίνα. Μυστικά για το ψήσιμο, για τα σκεύη σας αλλά και για όλους τους τρόπους που μπορείτε να φέρετε την ατμόσφαιρα του BBQ από την αυλή, μέσα!
Αυτά και άλλα σε ένα σούπερ γευστικό τεύχος που τα έχει όλα!
Ξεφυλλίστε τις σελίδες του τεύχους και απολαύστε:
Ανακάλυψη
Χτίσε σχέση με το σχαροτήγανο
Δεν είναι απλώς το τηγάνι με ρίγες. Είναι εργαλείο με προσωπικότητα, άρα όσο καλύτερα γνωρίζετε για τις ραβδώσεις, πώς το προθερμαίνουμε, τις ποσότητες που πρέπει να ψήνουμε, τόσο πιο ζουμερό και εντυπωσιακό το τελικό αποτέλεσμα.
Οι συμβουλές του Άκη
Μερικά μυστικά που πρέπει να μάθεις
Δεν έχεις κήπο, δεν έχεις ψησταριά, δεν έχεις κάρβουνα, αλλά πρέπει να πετύχεις τα τέλεια ψητά! 10 συμβουλές που θα δώσουν στα φαγητά τον απόλυτο BBQ χαρακτήρα.
Workshop 1.0
Πώς φέρνουμε τα έξω μέσα
Η ουσία της νοοτροπίας BBQ είναι μία: η χαλαρότητα.
Και οι απίθανες συνταγές του Άκη, που είναι ιδανικές για αυτήν την εποχή, ειδικά τώρα που το καλοκαίρι είναι εδώ:
Χωρίς κρέας
Για όσους δεν προτιμούν το κρέας, έχουμε συνταγές ακαταμάχητα γευστικές!
Γύρος μανιταριών, Ταλαγάνι με chutney κρεμμυδιού, Γαρίδες ψητές με λαδολέμονο, Ψητά κολοκυθάκια με σάλτσα φέτας, Σουβλάκια μανιταριών
Ψητά
BBQ κλασικές γεύσεις που ψήνονται εκπληκτικά στην κουζίνα μας!
Σουβλάκι χοιρινό, Σουβλάκι κοτόπουλο, Καραμελωμένα πανσετάκια με coleslaw, Μοσχαρίσια μπριζόλα με μαγιονέζα τρούφας, Ψαρονέφρι με σάλτσα μουστάρδας, Μοσχαρίσια μπιφτέκια με σος γιαουρτιού, Μπιφτέκια προβατίνας με τυροκαυτερή, Παϊδάκια προβατίνας με μελιτζανοσαλάτα, Φιλέτο στήθος κοτόπουλου με σος cottage, Φιλέτο μπούτι κοτόπουλου με σπιτική μαγιονέζα
Γλυκά
Επιδόρπια σε στιλ BBQ που θα αφήσουν εποχή.
French toast με καραμέλα και σάλτσα σοκολάτας, Μπανάνες banoffee, Ψητά ροδάκινα με εύκολο crumble και κρέμα anglaise, Ψητό crumble με αχλάδια, Καραμελωμένος ανανάς με crumble φιστικιού και παγωτό
Και μην ξεχνάτε: Τα υλικά, η προετοιμασία και η εκτέλεση κάθε συνταγής, από το άλφα έως το ωμέγα, εύκολα και απλά, σαν να είμαστε μαζί με τον Άκη στην κουζίνα.
Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα!
Μην το χάσετε!
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