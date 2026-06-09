Εκπαίδευση, συνεχές mentoring και ουσιαστικές ευκαιρίες ανάπτυξης με την υποστήριξη της Groupama Ασφαλιστικής – Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το επόμενο επαγγελματικό βήμα σου.
Τροχαίο στη Θήβα, εγκλωβίστηκε ο οδηγός
Τροχαίο στη Θήβα, εγκλωβίστηκε ο οδηγός
Τα αιτία του τροχαίου παραμένουν άγνωστα ενώ διενεργείται προανάκριση από την τροχαία
Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (09/06) στη Θήβα και συγκεκριμένα στην επαρχιακή οδό Θήβας Λουτουφίου με τα αίτια για τα οποία σημειώθηκε το περιστατικό να παραμένουν άγνωστα.
Επιβατικό όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαντάκι με αποτέλεσμα ο οδηγός του οχήματος να εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του σύμφωνα με το tvstar.gr.
Στο σημείο έσπευσαν κλιμάκιο της τροχαίας και της πυροσβεστικής με δύο οχήματα και πέντε άνδρες.
Ο οδηγός του οδηγού απεγκλωβίστηκε ελαφρά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Θήβας.
Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας.
Επιβατικό όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαντάκι με αποτέλεσμα ο οδηγός του οχήματος να εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του σύμφωνα με το tvstar.gr.
Στο σημείο έσπευσαν κλιμάκιο της τροχαίας και της πυροσβεστικής με δύο οχήματα και πέντε άνδρες.
Ολοκληρώθηκε #απεγκλωβισμός άνδρα από Ε.Ι.Χ. όχημα, συνεπεία εκτροπής του, με τη χρήση διασωστικής σειράς και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στον δήμο Θηβαίων. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 9, 2026
Ο οδηγός του οδηγού απεγκλωβίστηκε ελαφρά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Θήβας.
Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα