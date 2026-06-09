Τροχαίο στη Θήβα, εγκλωβίστηκε ο οδηγός
ΕΛΛΑΔΑ
Θήβα Τροχαίο

Τροχαίο στη Θήβα, εγκλωβίστηκε ο οδηγός

Τα αιτία του τροχαίου παραμένουν άγνωστα ενώ διενεργείται προανάκριση από την τροχαία

Τροχαίο στη Θήβα, εγκλωβίστηκε ο οδηγός
Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (09/06) στη Θήβα και συγκεκριμένα στην επαρχιακή οδό Θήβας Λουτουφίου με τα αίτια για τα οποία σημειώθηκε το περιστατικό να παραμένουν άγνωστα.

Επιβατικό όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαντάκι με αποτέλεσμα ο οδηγός του οχήματος να εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του σύμφωνα με το tvstar.gr.

Στο σημείο έσπευσαν κλιμάκιο της τροχαίας και της πυροσβεστικής με δύο οχήματα και πέντε άνδρες. 



Ο οδηγός του οδηγού απεγκλωβίστηκε ελαφρά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Θήβας.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας.

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