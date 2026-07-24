Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
Τέλος από σήμερα ο Δακτύλιος για το καλοκαίρι, πότε επιστρέφει
Τέλος από σήμερα ο Δακτύλιος για το καλοκαίρι, πότε επιστρέφει
Από τις 15:00 και μετά σήμερα, η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας θα είναι ελεύθερη για όλα τα οχήματα, χωρίς περιορισμούς
Σήμερα, Παρασκευή, 24 Ιουλίου, είναι η τελευταία ημέρα εφαρμογής του Δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας για την περίοδο 2025-2026. Από αύριο, Σάββατο (25/07), όλα τα οχήματα θα κυκλοφορούν ελεύθερα, καθώς η ισχύς του μέτρου θα ανασταλεί για τους θερινούς μήνες.
Σήμερα, περιορισμοί στην κυκλοφορία των οχημάτων θα ισχύσουν από τις 07:00 έως τις 15:00, με βάση το σύστημα μονών-ζυγών. Από τις 15:00 και μετά, η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας θα είναι ελεύθερη για όλα τα οχήματα, χωρίς περιορισμούς.
Ειδικότερα, ολοκληρώνεται σήμερα η ισχύς του μέτρου της εκ περιτροπής κυκλοφορίας των οχημάτων (μονά-ζυγά), στην περιοχή του Μικρού Δακτυλίου [Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Αμβρ. Φραντζή – Λ. Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λ. Αλεξάνδρας].
Η επαναφορά του Δακτυλίου αναμένεται το φθινόπωρο, ωστόσο η ακριβής ημερομηνία έναρξης της νέας περιόδου εφαρμογής θα καθοριστεί με νεότερη απόφαση των αρμόδιων αρχών και δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.
Σήμερα, περιορισμοί στην κυκλοφορία των οχημάτων θα ισχύσουν από τις 07:00 έως τις 15:00, με βάση το σύστημα μονών-ζυγών. Από τις 15:00 και μετά, η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας θα είναι ελεύθερη για όλα τα οχήματα, χωρίς περιορισμούς.
Ειδικότερα, ολοκληρώνεται σήμερα η ισχύς του μέτρου της εκ περιτροπής κυκλοφορίας των οχημάτων (μονά-ζυγά), στην περιοχή του Μικρού Δακτυλίου [Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Αμβρ. Φραντζή – Λ. Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λ. Αλεξάνδρας].
Η επαναφορά του Δακτυλίου αναμένεται το φθινόπωρο, ωστόσο η ακριβής ημερομηνία έναρξης της νέας περιόδου εφαρμογής θα καθοριστεί με νεότερη απόφαση των αρμόδιων αρχών και δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα