Επίτιμος διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ ο καθηγητής Χειρουργικής Dieter C. Broering

Επίτιμος διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών αναγορεύτηκε ο καθηγητής Χειρουργικής στο Alfaisal University του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία, Dieter C. Broering. Η τελετή αναγόρευσης πραγματοποιήθηκε στη μεγάλη αίθουσα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών την Τρίτη 21 Ιουλίου. Την προσφώνηση έκανε ο πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος. Την παρουσίαση του έργου και της προσωπικότητας του τιμωμένου έκανε ο καθηγητής γενικής χειρουργικής και μεταμοσχεύσεων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιος Σωτηρόπουλος.Την ανάγνωση των κειμένων του ψηφίσματος του τμήματος, της αναγόρευσης και του διδακτορικού διπλώματος και περιένδυση του τιμωμένου με την τήβεννο της Σχολής Επιστημών Υγείας έκανε ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής, καθηγητής Νικόλαος Αρκαδόπουλος. Η τελετή ολοκληρώθηκε με ομιλία του τιμώμενου καθηγητή Dieter C. Broering, με τίτλο: «Revolutionizing Organ Transplantation with Robotic Surgery»Στην προσφώνησή του ο πρύτανης Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ο καθηγητής Broering αποτελεί μία από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες της σύγχρονης μεταμοσχευτικής χειρουργικής συμπαγών οργάνων. Η επιστημονική του πορεία έχει συνδεθεί με καθοριστικές εξελίξεις στον τομέα της μεταμόσχευσης ήπατος, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής χιλιάδων ασθενών.Η διεθνής αναγνώριση του έργου του οφείλεται στην πρωτοποριακή συμβολή του στη μεταμόσχευση ήπατος από ζώντα δότη, στις τμηματικές μεταμοσχεύσεις ήπατος και στην εισαγωγή της ρομποτικής τεχνολογίας στη μεταμοσχευτική χειρουργική. Παράλληλα, έχει συμβάλει στην ανάπτυξη νέων προγραμμάτων μεταμόσχευσης σε πανεπιστημιακά και νοσοκομειακά κέντρα της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής δημιουργώντας ισχυρές διεθνείς επιστημονικές συνεργασίες.Για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η σημερινή αναγόρευση έχει μία ιδιαίτερη σημασία. Ο καθηγητής Broering έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με την Κλινική Μεταμόσχευσης Ήπατος και Χειρουργικής Ηπατοπαθών της Ιατρικής Σχολής, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην οργάνωση και ανάπτυξη του προγράμματος μεταμόσχευσης ήπατος από ζώντα δότη στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό».Ως επισκέπτης καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχει ενεργά στο εκπαιδευτικό έργο της Κλινικής και έχει υποστηρίξει την εκπαίδευση ιατρών και επαγγελματιών υγείας του Πανεπιστημίου μας στο μεταμοσχευτικό κέντρο του Ριάντ. Στα πλαίσια της συνεργασίας των δυο μεταμοσχευτικών κέντρων, έχουν ήδη μεταβεί για εκπαίδευση στο Ριάντ τέσσερις χειρουργοί, τρεις αναισθησιολόγοι, ένας εντατικολόγος, τέσσερις νοσηλεύτριες χειρουργείου, ενώ δυο ειδικευμένοι χειρουργοί έχουν θέση Fellow στην Κλινική του από τις αρχές του έτους».