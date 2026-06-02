Δίκη για Τέμπη: Την απόρριψη της δήλωσης του Δημοσίου για υποστήριξη της κατηγορίας, πρότεινε η εισαγγελέας
Ζήτησε να γίνει δεκτή η υποστήριξη της κατηγορίας μόνο από κοντινούς συγγενείς προτείνει η εισαγγελέας και να απορριφθούν αιτήματα από θείους, ξαδέρφια, ανίψια κτλ
Παρουσία τριών κατηγορουμένων, του Σπύρου Πατέρα, του Απόστολου Τσακίρη και του Παύλου Κουζή ξεκίνησε την Τρίτη η διαδικασία στη δίκη για τα Τέμπη.
Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε να γίνει δεκτή η υποστήριξη της κατηγορίας από τους κοντινούς συγγενείς (γονείς, αδέρφια, παππούδες, σχέσεις) για τους οποίους είπε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να πληρώσουν παράβολο, αν και κάποιοι το έχουν ήδη πληρώσει.
Αντίθετα πρότεινε την απόρριψη της υποστήριξης της κατηγορίας από θείους, ξαδέρφια, ανίψια κτλ. Ειδικά, δε, για τον σύντροφο της Ιφιγένειας Μητσκα προτείνεται η απόρριψη της υποστήριξης κατηγορίας, διότι δεν υπάρχουν τα στοιχεία που να δείχνουν ότι ήταν μαζί με διάρκεια, δεν είχαν επίσημο δεσμό, παιδιά κτλ. Σημειώνεται ότι δεν έχουν δηλώσει υποστήριξη της κατηγορίας συγγενείς δύο θυμάτων: της Δήμητρας - Ευαγγελίας Καπετάνιου και του Εμπραχίμ Μασρί.
Παράλληλα η εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των Δικηγορικών Συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών, να απορριφθεί η δήλωση του σωματείου μηχανοδηγών «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης» και η δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας του ελληνικού Δημοσίου .
Επίσης, πρότεινε να μη γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.
Στην αρχή της σημερινής διαδικασίας η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε να ανέβουν εντός της αίθουσας - από τη βοηθητική στην οποία βρίσκονταν - πολίτες που ήρθαν για να δουν τη διαδικασία με την πρόεδρο να αποδέχεται το αίτημά της.
