1.400.000 μοναδικοί χρήστες ενημερώθηκαν χθες Πέμπτη 23 Ιουλίου από το protothema.gr
ΕΛΛΑΔΑ

1.400.000 μοναδικοί χρήστες ενημερώθηκαν χθες Πέμπτη 23 Ιουλίου από το protothema.gr

Σταθερά στην πρώτη θέση των διαδικτυακών Μέσων Ενημέρωσης

1.400.000 μοναδικοί χρήστες ενημερώθηκαν χθες Πέμπτη 23 Ιουλίου από το protothema.gr
1.400.000 μοναδικοί χρήστες επέλεξαν χθες Πέμπτη 23 Ιουλίου το protothema.gr για να ενημερωθούν για όσα συνέβαιναν στην Ελλάδα και τον κόσμο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία όπως αυτά καταγράφονται από την Google Analytics.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της ημέρας:

Μοναδικοί χρήστες: 1.400.000

Από κινητό: 70%
Από υπολογιστή: 29%
Από tablet: 1%

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