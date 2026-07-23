Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
Τζόκερ 23/7/26: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Τζόκερ 23/7/26: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση Τζόκερ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 23 Ιουλίου, η κλήρωση Τζόκερ του ΟΠΑΠ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι οι: 44, 39, 2, 26, 22 και Τζόκερ ο αριθμός 19.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι οι: 44, 39, 2, 26, 22 και Τζόκερ ο αριθμός 19.
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