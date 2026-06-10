Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Η νέα γενιά καθαρισμού δίνει έμφαση σε όσα δεν φαίνονται
Η νέα γενιά καθαρισμού δίνει έμφαση σε όσα δεν φαίνονται
Η Dyson Clean+Wash Hygiene σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίζει υγρούς και στερεούς ρύπους, εξασφαλίζοντας παράλληλα καθαρότερο και πιο υγιεινό τρόπο λειτουργίας.
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Σκούπισμα, σφουγγάρισμα, επανάληψη. Αυτή είναι η συνηθισμένη ρουτίνα καθαριότητας για να αντιμετωπιστούν όλα τα περιστατικά που προκύπτουν, από ένα λεκέ στο πάτωμα, μερικά ψίχουλα κάτω από το τραπέζι, ή μερικές τρίχες που έχουν κολλήσει σε μια γωνία του σπιτιού. Η νέα Dyson Clean+Wash Hygiene σχεδιάστηκε για να αλλάξει αυτή τη διαδικασία, συνδυάζοντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία μόνο κίνηση.
Πρόκειται για μια συσκευή που απομακρύνει αποτελεσματικά υγρούς και στερεούς ρύπους από τα σκληρά δάπεδα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η Dyson επέλεξε να επανεξετάσει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ένας καθαριστής δαπέδων, εστιάζοντας σε μια πλευρά που συχνά παραμένει αόρατη: τι συμβαίνει στο εσωτερικό της συσκευής κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του καθαρισμού.
Μια νέα φιλοσοφία καθαριότητας
Σε πολλές συμβατικές λύσεις υγρού και στεγνού καθαρισμού, η βρωμιά, η υγρασία και τα υπολείμματα περνούν μέσα από φίλτρα και εσωτερικά εξαρτήματα. Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η διαδικασία μπορεί να δημιουργήσει συσσωρεύσεις που ευνοούν την ανάπτυξη βακτηρίων, δυσάρεστων οσμών και εμφράξεων. Η Dyson Clean+Wash Hygiene ακολουθεί διαφορετική προσέγγιση. Λειτουργεί χωρίς φίλτρο και διαθέτει ένα νέο σύστημα υγιεινής που συγκρατεί τα απόβλητα στην κεφαλή καθαρισμού, χωρίς να μεταφέρονται σε ολόκληρη τη συσκευή.
Στην καρδιά της βρίσκεται ο πιο απορροφητικός κύλινδρος που έχει αναπτύξει μέχρι σήμερα η Dyson. Οι 84.000 μικροΐνες υψηλής πυκνότητας συνιστούν ένα εξαιρετικά αποδοτικό σύστημα συλλογής ρύπων, ανασηκώνοντας τόσο υγρά όσο και στερεά υπολείμματα από τα σκληρά δάπεδα. Έτσι, η συσκευή μπορεί να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα λεκέδες, σκόνη, ψίχουλα και ξεραμένα κατάλοιπα, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως σκούπισμα.
Παράλληλα, τα 1.400 ενσωματωμένα νάιλον νήματα συλλέγουν αποτελεσματικά κάθε είδους τρίχα, ακόμη και όταν είναι βρεγμένη ή κολλημένη στην επιφάνεια. Η νέα τεχνολογία Anti-tangle, σε συνδυασμό με την ειδική χτένα de-tangling που βρίσκεται πίσω από τον κύλινδρο, ξεμπερδεύει τρίχες μήκους έως και 35 εκατοστών και αποτρέπει το τύλιγμά τους γύρω από τον μηχανισμό καθαρισμού.
Αυτοκαθαρισμός και διαχείριση αποβλήτων
Το στοιχείο που διαφοροποιεί ακόμη περισσότερο τη συσκευή είναι ότι ο κύλινδρος αυτοκαθαρίζεται διαρκώς κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Σε κάθε περιστροφή, ένας ειδικός μηχανισμός απομακρύνει βρωμιά, τρίχες και υγρά υπολείμματα από την επιφάνειά του. Με αυτόν τον τρόπο, το δάπεδο καθαρίζεται συνεχώς με καθαρό νερό και όχι με νερό που έχει ήδη επιβαρυνθεί από τους ρύπους που συλλέγονται στη διάρκεια του καθαρισμού.
Η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται εξίσου προσεκτικά. Ένα καινοτόμο σύστημα διαχωρίζει αυτόματα τα στερεά υπολείμματα από το βρώμικο νερό, οδηγώντας τα σε δύο διαφορετικά δοχεία. Η διαδικασία αδειάσματος είναι γρήγορη και υγιεινή, ενώ τα δοχεία αφαιρούνται εύκολα με μία μόνο κίνηση, χωρίς άμεση επαφή με τη βρωμιά.
Η φροντίδα της συσκευής συνεχίζεται και μετά το τέλος της χρήσης. Όταν τοποθετηθεί στη βάση της, ενεργοποιείται ο κύκλος αυτοκαθαρισμού που ξεπλένει το εσωτερικό σύστημα. Στη συνέχεια, η βάση στεγνώματος διοχετεύει αέρα θερμοκρασίας 85°C στην κεφαλή καθαρισμού, στεγνώνοντας τον κύλινδρο και συμβάλλοντας στην αποτροπή ανάπτυξης βακτηρίων και δυσάρεστων οσμών.
Ευκολία χρήσης στην πράξη
Στην καθημερινότητα, η Dyson Clean+Wash Hygiene έχει σχεδιαστεί για να κάνει τη διαδικασία του καθαρισμού όσο το δυνατόν πιο εύκολη. Με βάρος μόλις 3,8 κιλά, αποτελεί μία από τις ελαφρύτερες συσκευές της κατηγορίας της, ενώ ο λεπτός σχεδιασμός της επιτρέπει άνετη μεταφορά σε όλο το σπίτι. Παράλληλα, η δυνατότητα οριζόντιας κλίσης έως τα 113 χιλιοστά της δίνει πρόσβαση κάτω από χαμηλά έπιπλα, σε σημεία που συχνά παραμένουν δύσκολα προσβάσιμα.
Η κεφαλή καθαρισμού τριπλής όψης φτάνει ακριβώς κατά μήκος των σοβατεπί και στις άκρες των δωματίων, ενώ οι τέσσερις λειτουργίες έντασης διαβροχής με 12 σημεία ομοιόμορφης κατανομής νερού επιτρέπουν την προσαρμογή της λειτουργίας ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επιφάνειας. Από την καθημερινή συντήρηση έως τους πιο επίμονους λεκέδες, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη ρύθμιση που ταιριάζει καλύτερα σε κάθε περίπτωση.
Με ένα γέμισμα του δοχείου καθαρού νερού χωρητικότητας 0,75 λίτρων, η συσκευή μπορεί να καθαρίσει έως και 350 τετραγωνικά μέτρα, ενώ η μπαταρία λιθίου προσφέρει αυτονομία έως 48 λεπτά και επαναφορτίζεται πλήρως σε περίπου 4,5 ώρες. Επιπλέον, ο εξαιρετικά απορροφητικός κύλινδρος αφαιρεί το πλεονάζον νερό από το δάπεδο, αφήνοντας την επιφάνεια καθαρή και έτοιμη για χρήση μέσα σε περίπου 60 δευτερόλεπτα.
Η εμπειρία ολοκληρώνεται μέσω της ενσωματωμένης οθόνης LCD, η οποία παρέχει χρήσιμες πληροφορίες κατά τη χρήση, αλλά και μέσω της εφαρμογής MyDyson™, όπου οι χρήστες μπορούν να βρουν βίντεο συντήρησης, οδηγούς φροντίδας και πρακτικές συμβουλές για τη βέλτιστη αξιοποίηση της συσκευής.
Η Dyson Clean+Wash Hygiene φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον ίδιο τον καθαρισμό, φέρνοντας στο προσκήνιο μια διάσταση που συχνά παραβλέπεται: την υγιεινή του ίδιου του συστήματος που χρησιμοποιούμε καθημερινά μέσα στο σπίτι.
-Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου τη Dyson και το Instagram Account @damkalidis
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