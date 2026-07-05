Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Άρτα: Διασώθηκε μετά από επιχείρηση σχεδόν 12 ωρών ένας 58χρονος Γάλλος που είχε αποκλειστεί σε δύσβατο σημείο
Άρτα: Διασώθηκε μετά από επιχείρηση σχεδόν 12 ωρών ένας 58χρονος Γάλλος που είχε αποκλειστεί σε δύσβατο σημείο
Σε απόκρημνο σημείο βόρεια των Θεοδωριανών είχε αποκλειστεί ο περιπατητής
Μετά από πολύωρη, και πολύ δύσκολη επιχείρηση από την 5η ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική, εντοπίστηκε ο 58χρονος Γάλλος που είχε εγκλωβιστεί σε απόκρημνο σημείο βόρεια των Θεοδώριανων Άρτας.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για τον αποκλεισμό του Γάλλου μετά τις 10 το πρωί και κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν περίπου στις 10 το βράδυ.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η διάσωση του αλλοδαπού περιπατητή έγινε με ασφάλεια και στη συνέχεια ο 58χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στα Θεοδώριανα.
Ο 58χρονος άνδρας είναι καλά στην υγεία του.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για τον αποκλεισμό του Γάλλου μετά τις 10 το πρωί και κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν περίπου στις 10 το βράδυ.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η διάσωση του αλλοδαπού περιπατητή έγινε με ασφάλεια και στη συνέχεια ο 58χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στα Θεοδώριανα.
Ο 58χρονος άνδρας είναι καλά στην υγεία του.
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