Άρτα: Διασώθηκε μετά από επιχείρηση σχεδόν 12 ωρών ένας 58χρονος Γάλλος που είχε αποκλειστεί σε δύσβατο σημείο

Μετά από πολύωρη, και πολύ δύσκολη επιχείρηση από την 5η ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική, εντοπίστηκε ο 58χρονος Γάλλος που είχε εγκλωβιστεί σε απόκρημνο σημείο βόρεια των Θεοδώριανων Άρτας.Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για τον αποκλεισμό του Γάλλου μετά τις 10 το πρωί και κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν περίπου στις 10 το βράδυ.Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η διάσωση του αλλοδαπού περιπατητή έγινε με ασφάλεια και στη συνέχεια ο 58χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στα Θεοδώριανα.Ο 58χρονος άνδρας είναι καλά στην υγεία του.