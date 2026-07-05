Ρεκόρ υποβολής φορολογικών δηλώσεων πριν το «νήμα» της 15ης Ιουλίου - Προθεσμία 10 ημερών για διορθώσεις χωρίς πρόστιμο

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Δέκα ημέρες απέμειναν πριν η «αυλαία» για τηνκαι σχεδόν 6 στους 7 υπόχρεοι έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους στην πλατφόρματηςΗ διαδικασία ολοκληρώνεται νωρίτερα από ποτέ, καθώς οι υποβολές ξεκίνησαν εφέτος με βάση το νέο χρονοδιάγραμμα, ήδη από ταΜε τα στοιχεία έως, έχουν υποβληθεί συνολικά 6 εκατομμύρια δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ για την περίοδο αυτή. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν υποβάλει 33.500 περισσότερες δηλώσεις σε σχέση με την ίδια ημερομηνία πέρυσι, 1,85 εκατομμύρια περισσότερες από το αντίστοιχο διάστημα του 2024 και σχεδόν 2 εκατομμύρια περισσότερες από το 2023.Όπως υπογραμμίζει ο αρμόδιος για τα φορολογικά θέματα υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «η φετινή θετική πορεία υποβολής δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων αποτελεί ένδειξη τόσο της άρτιας προετοιμασίας της φορολογικής διοίκησης, όσο και της αλλαγής νοοτροπίας και στάσης των φορολογουμένων απέναντι στον φορολογικό μηχανισμό. Οι πολίτες δείχνουν να υιοθετούν ευκολότερα τις καινοτομίες και τη λειτουργία του φορολογικού συστήματος, γεγονός ενθαρρυντικό», όπως αναφέρει.Όπως παρατηρείται για τις δηλώσεις τις οποίες υποβάλλουν τα νοικοκυριά (μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι) όσοι τις καταθέτουν κοντά στις τελευταίες ημέρες της διορίας, εμφανίζουν κατά κανόνα υψηλότερα εισοδήματα και, συνεπώς, μεγαλύτερο φόρο προς πληρωμή. Η τάση αυτή είναι γνωστή και επαναλαμβανόμενη: εκείνοι που υποβάλλουν πρώτοι είναι συνήθως όσοι έχουν μηδενικό ή πιστωτικό εκκαθαριστικό (για να λάβουν επιστροφή φόρου ή κάποιο επίδομα), ενώ όσοι αφήνουν τη δήλωση για το τέλος είναι, κυρίως, όσοι έχουν εισοδήματα και από περισσότερες πηγές και βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλότερο πρόσθετο φόρο.να πληρώσει είτε την πρώτη δόση είτε το σύνολο του φόρου, προκειμένου να κερδίσει την έκπτωση 2% έως 4%, ανάλογα με το πότε υπέβαλε τη δήλωσή του. Όσοι υποβάλουν στις επόμενες 10 ημέρες δικαιούνται έκπτωση 2% στον πρόσθετο φόρο, εφόσον επιλέξουν εφάπαξ εξόφληση.Συγκεκριμένα, από τις 5,8 εκατομμύρια δηλώσεις που έχουν ήδη υποβάλει τα φυσικά πρόσωπα (νοικοκυριά), 1,95 εκατομμύρια φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν κατά μέσο όρο πρόσθετο φόρο 1.880 ευρώ.Ωστόσο, οι δηλώσεις που κατατίθενται προς το τέλος της διορίας, εμφανίζουν συνήθως βαρύτερο εκκαθαριστικό, κοντά στα 2.000 ευρώ κατά μέσο όρο. Αυτό σημαίνει ότι όσοι υποβάλουν τώρα και εξοφλήσουν εφάπαξ έως 31 Ιουλίου , θα κερδίσουν μέση έκπτωση περίπου 40 ευρώ. Αντίθετα, όσοι είχαν υποβάλει τη δήλωση Ε1 έως τα μέσα Ιουνίου κερδίζουν κατά μέσο όρο έκπτωση περίπου 70 ευρώ, εφόσον εξοφλήσουν πλήρως το εκκαθαριστικό τους.Η πληρωμή του φόρου γίνεται σε έως, με τελευταία στο τέλος Φεβρουαρίου. Για να «σπάσουν» τη δόση σε μικρότερες, πολλοί χρησιμοποιούν πιστωτικές κάρτες, προκειμένου να εξοφλήσουν άμεσα τον φόρο αλλά να τον αποπληρώνουν άτοκα για 12 μήνες στην τράπεζα. Ταυτόχρονα έτσι, ο φορολογούμενος εξασφαλίζει και την έκπτωση 2%-4%.* 1 στους 3 υπόχρεους επίσης (δηλαδή 2,1 εκατομμύρια δηλώσεις ή 35% του όσων έχουν υποβληθεί ως τώρα) λαμβάνουν μηδενικό εκκαθαριστικό. Οι φορολογούμενοι αυτοί δεν υποχρεούνται να πληρώσουν επιπλέον φόρο, αλλά ούτε και δικαιούνται επιστροφή.* για ακόμη 1 στους 3, περίπου 1,75 εκατομμύρια δηλώσεις Ε1, προκύπτει πιστωτικό εκκαθαριστικό. Οι δικαιούχοι αυτοί λαμβάνουν επιστροφή φόρου της τάξης των 176 ευρώ κατά μέσο όρο ο καθένας.Και πριν καν ολοκληρωθεί η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων όμως, οι 9 στους 10 δικαιούχους έχουν ήδη εισπράξει την επιστροφή τους, ή αυτή έχει συμψηφιστεί αυτόματα με τρέχοντες φόρους και οφειλές.ως τώρα έχει προχωρήσει σε άμεση πληρωμή επιστροφής χωρίς συμψηφισμούς για 1,1 εκατομμύριο φορολογουμένους -δηλαδή για σχεδόν 2 στους 3 δικαιούχους- επειδή δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο. Σε αυτούς έχει πιστωθεί κατά μέσο όρο ποσό περίπου 200 ευρώ στον καθένα.Εκτός από υποβολές, μέχρι 15 Ιουλίου προλαβαίνουν οι υπόχρεοι να κάνουν και διορθώσεις και στη δήλωση Ε1 που τυχόν έχουν ήδη υποβάλει.