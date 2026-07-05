Στο νοσοκομείο 4 πυροσβέστες, τρεις με αναπνευστικά προβλήματα και ένας με τραυματισμό από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο
ΕΛΛΑΔΑ
φωτιά στο Ωραιόκαστρο Πυροσβέστης ΕΚΑΒ

Στο νοσοκομείο 4 πυροσβέστες, τρεις με αναπνευστικά προβλήματα και ένας με τραυματισμό από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο

Νωρίτερα στο 424 είχε μεταφερθεί ακόμα ένας πυροσβέστης - Σε αυξημένη ετοιμότητα το ΕΚΑΒ με 12 ασθενοφόρα – Ασφαλής η μεταφορά φιλοξενούμενων από το «Άγιος Παντελεήμονας»

Στο νοσοκομείο 4 πυροσβέστες, τρεις με αναπνευστικά προβλήματα και ένας με τραυματισμό από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο
Τέσσερις πυροσβέστες έχουν μεταφερθεί συνολικά στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης για την κατάσβεση της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο. Το ΕΚΑΒ παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με ασθενοφόρα, διασώστες και γιατρούς να βρίσκονται στο πεδίο.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, διακομίστηκαν επιπλέον στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως τρεις πυροσβέστες.

Από αυτούς, οι δύο παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα, ενώ ο τρίτος αντιμετώπισε ορθοπεδικό περιστατικό.

Συνολικά, μέχρι στιγμής, έχουν μεταφερθεί στο 424 ΓΣΝΕ τέσσερις πυροσβέστες.

Σε ετοιμότητα το ΕΚΑΒ με 10 ασθενοφόρα

Το ΕΚΑΒ τέθηκε από την πρώτη στιγμή σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για τη φωτιά στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, με άμεση κινητοποίηση και συνεχή παρουσία στο πεδίο.

Στην περιοχή επιχειρούν 10 ασθενοφόρα οχήματα με διασώστες και γιατρούς, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας Βόρειας Ελλάδας (ΚΕΠΥ ΕΚΑΒ Β. Ελλάδας) και του Συντονιστικού Κέντρου του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης.

Με ασφάλεια η εκκένωση του «Άγιος Παντελεήμονας»

Στο πλαίσιο της επιχείρησης εκκένωσης του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων «Άγιος Παντελεήμονας», η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα, μεταφέρθηκαν στο 424 ΓΣΝΕ 29 φιλοξενούμενοι του Ιδρύματος.

Η μεταφορά έγινε με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και με τη συνδρομή ασθενοφόρων του 424 ΓΣΝΕ, ενώ οι φιλοξενούμενοι δεν αντιμετώπιζαν κάποιο πρόβλημα υγείας.

Κλείσιμο
Το ΕΚΑΒ παραμένει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεων, εφόσον χρειαστεί, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Η πυρκαγιά εξακολουθεί να μαίνεται σε μεγάλη έκταση, κοντά σε περιοχή όπου βρίσκονται βιοτεχνίες και αποθήκες.

Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον δύο επαγγελματικά κτίρια και ορισμένα αυτοκίνητα έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ο Παναθηναϊκός και η Superbet παρουσίασαν τη νέα εποχή του Τριφυλλιού

Σε μια βραδιά υψηλού συμβολισμού στην καρδιά της Αθήνας, με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις του για τη σεζόν 2026/27, εγκαινιάζοντας επισήμως παράλληλα και τη νέα στρατηγική συνεργασία του με τη Superbet, η οποία αποτελεί τον Μεγάλο Χορηγό της ομάδας

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης