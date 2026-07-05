Στο νοσοκομείο 4 πυροσβέστες, τρεις με αναπνευστικά προβλήματα και ένας με τραυματισμό από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο

Σε ετοιμότητα το ΕΚΑΒ με 10 ασθενοφόρα

Με ασφάλεια η εκκένωση του «Άγιος Παντελεήμονας»

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Τέσσερις πυροσβέστες έχουν μεταφερθεί συνολικά στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης για την κατάσβεση της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο. Το ΕΚΑΒ παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με ασθενοφόρα, διασώστες και γιατρούς να βρίσκονται στο πεδίο.Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, διακομίστηκαν επιπλέον στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως τρεις πυροσβέστες.Από αυτούς, οι δύο παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα, ενώ ο τρίτος αντιμετώπισε ορθοπεδικό περιστατικό.Συνολικά, μέχρι στιγμής, έχουν μεταφερθεί στο 424 ΓΣΝΕ τέσσερις πυροσβέστες.Το ΕΚΑΒ τέθηκε από την πρώτη στιγμή σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για τη φωτιά στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, με άμεση κινητοποίηση και συνεχή παρουσία στο πεδίο.Στην περιοχή επιχειρούν 10 ασθενοφόρα οχήματα με διασώστες και γιατρούς, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας Βόρειας Ελλάδας (ΚΕΠΥ ΕΚΑΒ Β. Ελλάδας) και του Συντονιστικού Κέντρου του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης.Στο πλαίσιο της επιχείρησης εκκένωσης του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων «Άγιος Παντελεήμονας», η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα, μεταφέρθηκαν στο 424 ΓΣΝΕ 29 φιλοξενούμενοι του Ιδρύματος.Η μεταφορά έγινε με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και με τη συνδρομή ασθενοφόρων του 424 ΓΣΝΕ, ενώ οι φιλοξενούμενοι δεν αντιμετώπιζαν κάποιο πρόβλημα υγείας.Το ΕΚΑΒ παραμένει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεων, εφόσον χρειαστεί, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.Η πυρκαγιά εξακολουθεί να μαίνεται σε μεγάλη έκταση, κοντά σε περιοχή όπου βρίσκονται βιοτεχνίες και αποθήκες.Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον δύο επαγγελματικά κτίρια και ορισμένα αυτοκίνητα έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.