Προσαράξεις σκαφών σε Αίγινα και Αντίπαρο, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός
ΕΛΛΑΔΑ
Προσάραξη σκάφους Αίγινα Αντίπαρος

Προσαράξεις σκαφών σε Αίγινα και Αντίπαρο, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Αίγινας, ενώ, το δεύτερο στη νησίδα Δεσποτικό

Προσαράξεις σκαφών σε Αίγινα και Αντίπαρο, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός
Δύο περιστατικά προσάραξης σκαφών σημειώθηκαν το Σάββατο σε Αίγινα και Αντίπαρο, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Αίγινας, όπου προσάραξε θαλαμηγός με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες και τρία άτομα πλήρωμα. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και αρχικά επιβιβάστηκαν στη σωστική λέμβο του σκάφους, ενώ στη συνέχεια, με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά.

Στην περιοχή βρέθηκαν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και δύο ιδιωτικά σκάφη. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν νοτιοανατολικοί άνεμοι έντασης 3 με 4 μποφόρ.

Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε στο Δεσποτικό στη θαλάσσια περιοχή της νησίδας, στην Αντίπαρο, όπου προσάραξε ιστιοφόρο-καταμαράν με έξι αλλοδαπούς επιβαίνοντες.

Στο σημείο έσπευσαν ένα πλωτό του Λιμενικού και δύο ιδιωτικά σκάφη για παροχή συνδρομής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός από τα δύο περιστατικά.

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