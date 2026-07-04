Στο νοσοκομείο 14χρονος από την Αχαΐα έπειτα από ξυλοδαρμό, ερευνώνται τα κίνητρα της επίθεσης
ΕΛΛΑΔΑ
Αχαΐα Επίθεση 14χρονος

Στο νοσοκομείο 14χρονος από την Αχαΐα έπειτα από ξυλοδαρμό, ερευνώνται τα κίνητρα της επίθεσης

Ο νεαρός νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο εκτός κινδύνου

Στο νοσοκομείο 14χρονος από την Αχαΐα έπειτα από ξυλοδαρμό, ερευνώνται τα κίνητρα της επίθεσης
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Έρευνα της Αστυνομίας αναφορικά με τις συνθήκες περιστατικού ξυλοδαρμού 14χρονου, το οποίο καταγγέλθηκε από τη μητέρα του, βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες, αναφέρει το tempo24.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερις νεαροί επιτέθηκαν στον 14χρονο σε χωριό της Δυτικής Αχαΐας, το βράδυ της Παρασκευής.

Οι νεαροί προκάλεσαν σωματικές βλάβες στον 14χρονο, ωστόσο τα κίνητρα της επίθεσης ερευνώνται από το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, όπου νοσηλεύεται χωρίς να διατρέχει κίνδυνο.
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