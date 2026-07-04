Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Στο νοσοκομείο 14χρονος από την Αχαΐα έπειτα από ξυλοδαρμό, ερευνώνται τα κίνητρα της επίθεσης
Στο νοσοκομείο 14χρονος από την Αχαΐα έπειτα από ξυλοδαρμό, ερευνώνται τα κίνητρα της επίθεσης
Ο νεαρός νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο εκτός κινδύνου
Έρευνα της Αστυνομίας αναφορικά με τις συνθήκες περιστατικού ξυλοδαρμού 14χρονου, το οποίο καταγγέλθηκε από τη μητέρα του, βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες, αναφέρει το tempo24.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερις νεαροί επιτέθηκαν στον 14χρονο σε χωριό της Δυτικής Αχαΐας, το βράδυ της Παρασκευής.
Οι νεαροί προκάλεσαν σωματικές βλάβες στον 14χρονο, ωστόσο τα κίνητρα της επίθεσης ερευνώνται από το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.
Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, όπου νοσηλεύεται χωρίς να διατρέχει κίνδυνο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερις νεαροί επιτέθηκαν στον 14χρονο σε χωριό της Δυτικής Αχαΐας, το βράδυ της Παρασκευής.
Οι νεαροί προκάλεσαν σωματικές βλάβες στον 14χρονο, ωστόσο τα κίνητρα της επίθεσης ερευνώνται από το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.
Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, όπου νοσηλεύεται χωρίς να διατρέχει κίνδυνο.
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