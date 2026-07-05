Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε χωματερή στα Γιανναχώραφα Καλύμνου, δείτε φωτογραφίες
Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε χωματερή στα Γιανναχώραφα Καλύμνου, δείτε φωτογραφίες
Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις, οχήματα του δήμου και ιδιωτικές υδροφόρες
UPD:
Μεγάλη κινητοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κάλυμνο, μετά από φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 23:00 το Σάββατο στον χώρο της χωματερής στα Γιανναχώραφα. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους, ενώ η πυρκαγιά έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Ωστόσο λίγο μετά τις 12:30 μετά τα μεσάνυχτα η εικόνα της πυρκαγιάς ήταν βελτιωμένη, σύμφωνα με τον δήμαρχο του νησιού.
Σύμφωνα με το kalymnos-news, στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Καλύμνου με προσωπικό και τρία πυροσβεστικά οχήματα.
Σημαντική είναι και η συμβολή του Δήμου Καλυμνίων στην επιχείρηση, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και ιδιωτικές υδροφόρες.
Οι δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο συνεχίζουν τις προσπάθειες προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή της.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε πριν από λίγο στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Καλυμνίων Γιάννης Μαστροκούκος η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πλέον σαφώς βελτιωμένη και η φωτιά βρίσκεται υπό μερικό έλεγχο. Ωστόσο, οι δυνάμεις που επιχειρούν θα παραμείνουν στην περιοχή καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων.
Σύμφωνα με το kalymnos-news, στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Καλύμνου με προσωπικό και τρία πυροσβεστικά οχήματα.
Σημαντική είναι και η συμβολή του Δήμου Καλυμνίων στην επιχείρηση, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και ιδιωτικές υδροφόρες.
Οι δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο συνεχίζουν τις προσπάθειες προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή της.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε πριν από λίγο στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Καλυμνίων Γιάννης Μαστροκούκος η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πλέον σαφώς βελτιωμένη και η φωτιά βρίσκεται υπό μερικό έλεγχο. Ωστόσο, οι δυνάμεις που επιχειρούν θα παραμείνουν στην περιοχή καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων.
UPD:
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