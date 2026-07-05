Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε χωματερή στα Γιανναχώραφα Καλύμνου, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Κάλυμνος Χωματερή Φωτιά

Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε χωματερή στα Γιανναχώραφα Καλύμνου, δείτε φωτογραφίες

Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις, οχήματα του δήμου και ιδιωτικές υδροφόρες

Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε χωματερή στα Γιανναχώραφα Καλύμνου, δείτε φωτογραφίες
UPD:
Μεγάλη κινητοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κάλυμνο, μετά από φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 23:00 το Σάββατο στον χώρο της χωματερής στα Γιανναχώραφα. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους, ενώ η πυρκαγιά έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Ωστόσο λίγο μετά τις 12:30 μετά τα μεσάνυχτα η εικόνα της πυρκαγιάς ήταν βελτιωμένη, σύμφωνα με τον δήμαρχο του νησιού.

Σύμφωνα με το kalymnos-news, στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Καλύμνου με προσωπικό και τρία πυροσβεστικά οχήματα.

Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε χωματερή στα Γιανναχώραφα Καλύμνου, δείτε φωτογραφίες


Σημαντική είναι και η συμβολή του Δήμου Καλυμνίων στην επιχείρηση, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και ιδιωτικές υδροφόρες.

Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε χωματερή στα Γιανναχώραφα Καλύμνου, δείτε φωτογραφίες


Οι δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο συνεχίζουν τις προσπάθειες προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή της.

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Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε χωματερή στα Γιανναχώραφα Καλύμνου, δείτε φωτογραφίες



Σύμφωνα με όσα δήλωσε πριν από λίγο στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Καλυμνίων Γιάννης Μαστροκούκος η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πλέον σαφώς βελτιωμένη και η φωτιά βρίσκεται υπό μερικό έλεγχο. Ωστόσο, οι δυνάμεις που επιχειρούν θα παραμείνουν στην περιοχή καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων.
UPD:

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