Αποσωληνώθηκε η 3χρονη από την Κρήτη που υπέστη κακοποίηση, αναπνέει χωρίς τεχνική υποστήριξη
Παρά τα θετικά σημάδια, η 3χρονη παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση από τους γιατρούς της ΜΕΘ Παίδων
Θετική είναι η εξέλιξη που παρουσίασε η υγεία της 3χρονης από την Κρήτη η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κακοποιημένη. Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σταθερή και συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, μετά τα σοβαρά τραύματα που υπέστη και τα οποία περιλαμβάνουν αιμάτωμα στον εγκέφαλο και κακώσεις στο σώμα.
Σύμφωνα με τον διοικητή του ΠΑΓΝΗ, κ. Χαλκιαδάκη, και όπως αναφέρει το neakriti.gr το μικρό κορίτσι αποσωληνώθηκε το πρωί και πλέον αναπνέει χωρίς τεχνική υποστήριξη, εξέλιξη που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία της υγείας του.
Παρά τα θετικά σημάδια, η 3χρονη παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση από τους γιατρούς της ΜΕΘ Παίδων, οι οποίοι συνεχίζουν να αξιολογούν την κλινική της εικόνα και την ανταπόκρισή της μετά την αποσωλήνωση.
Η μητέρα μαζί με τον σύντροφό της και τα παιδιά ζούσαν σε μια αποθήκη του θερμοκηπίου που τους είχε παραχωρηθεί καθώς ο Πακιστανός εργαζόταν στα χωράφια του ιδιοκτήτη.
Όπως έχει γίνει γνωστό, η μητέρα άφηνε αρκετές ώρες τα παιδιά μόνα τους ώστε να πάει να εργαστεί. Οι νέες πληροφορίες όμως αναφέρουν πως, πριν βρεθούν τα παιδιά μέσα στην αποθήκη από την Αστυνομία, ήταν ήδη 1,5 μέρα μόνα τους μέσα στην καλύβα.
Στοιχεία δείχνουν ότι τα τρία από τα τέσσερα παιδιά της 25χρονης (3, 6 και 8 ετών) έχουν κακοποιηθεί. Μάλιστα, τα ευρήματα κάνουν λόγο για συστηματικά και συνεχή χτυπήματα με τα χέρια.
Όσον αφορά το 10 μηνών βρέφος το οποίο βρέθηκε επίσης στην αποθήκη του θερμοκηπίου, δεν είχε χτυπήματα και ήταν υγιές.
Φωτογραφίες από το θερμοκήπιο που έκρυβε η 25χρονη Ρομά τα παιδιά της στην Κρήτη
Στις 11 το ζευγάρι αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια καθώς τους ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνες σωματικές βλάβες για τα τρία παιδιά και απόπειρα ανθρωποκτονίας για το 3χρονο.
