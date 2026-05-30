Προφυλακιστέοι μητέρα και σύντροφος για την κακοποίηση της τρίχρονης στα Χανιά
Οι δύο κατηγορούμενοι δεν έδωσαν επαρκείς εξηγήσεις για τον τρόπο και τις συνθήκες του βαρύτατου τραυματισμού του παιδιού
Προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκαν σήμερα η 25χρονη Ρομά και ο 27χρονος Πακιστανός για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος του τρίχρονου κοριτσιού που συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.
Οι δύο κατηγορούμενοι δεν έδωσαν επαρκείς εξηγήσεις για τον τρόπο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το τρίχρονο κοριτσάκι διακομίστηκε βαρύτατα τραυματισμένο και μετά τις απολογίες τους πήραν το δρόμο για τη φυλακή, σύμφωνα με τη Νέα Κρήτη.
Το παιδί έχει αποσωληνωθεί αλλά εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠαΓΝΗ, με τα αδέλφια του να φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων.
