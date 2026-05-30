Στον ανακριτή η μητέρα και ο σύντροφός της για την κακοποίηση της 3χρονης στα Χανιά, κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας
Η 3χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ, ενώ τα υπόλοιπα τρία παιδιά της 25χρονης φιλοξενούνται, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, στο Νοσοκομείο Χανίων
Ενώπιον της Ανακρίτριας Χανίων βρέθηκαν το πρωί του Σαββάτου η 25χρονη μητέρα και ο συνομήλικος σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, περίπου δέκα ημέρες μετά τη νοσηλεία της 3χρονης κόρης της γυναίκας, η οποία μεταφέρθηκε αναίσθητη και με εμφανή τραύματα στο Νοσοκομείο Χανίων.
Οι δύο κατηγορούμενοι έχουν ήδη καταδικαστεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας σε ποινές φυλάκισης χωρίς αναστολή, σύμφωνα με το zarpanews.gr. Η 25χρονη κρίθηκε ένοχη για ζητήματα που σχετίζονται με ανακριβή στοιχεία γύρω από ΑΜΚΑ, την υποτιθέμενη αδελφή της και αναφορές σε δήθεν νεκρά βρέφη, ενώ ο 25χρονος καταδικάστηκε για παράνομη παραμονή στη χώρα. Την περασμένη Τετάρτη ασκήθηκε σε βάρος τους και η κακουργηματική δίωξη, καθώς οι Αρχές εκτιμούν ότι εμπλέκονται στον τραυματισμό του παιδιού.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, μόνο το βρέφος ηλικίας 12 μηνών είναι παιδί του 25χρονου συντρόφου της γυναίκας. Ωστόσο, το παιδί φέρεται να μην έχει δηλωθεί επισήμως, καθώς δεν διαθέτει ΑΜΚΑ, βιβλιάριο υγείας ή πιστοποιητικό γέννησης.
Όπως προκύπτει από την έρευνα, το ζευγάρι και τα τέσσερα παιδιά διέμεναν σε χώρο θερμοκηπίου στα Χωραφάκια Ακρωτηρίου, όπου εργαζόταν ο 25χρονος. Ο ίδιος, υπήκοος Πακιστάν, φέρεται να βρίσκεται στην Ελλάδα τα τελευταία οκτώ χρόνια και να εργάζεται σε θερμοκήπια και λαϊκές αγορές, χωρίς να διαθέτει έγγραφα νόμιμης παραμονής, άδεια εργασίας, ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ.
Αντίστοιχα ζητήματα φαίνεται να εντόπισαν οι Αρχές και στην περίπτωση της μητέρας, η οποία φέρεται να προσκόμισε ΑΜΚΑ στο οποίο καταγράφονταν έξι τοκετοί, αριθμός που δεν συμβαδίζει με τα τέσσερα παιδιά που είναι γνωστό ότι έχει.
Οι εξηγήσεις που έχουν δώσει μέχρι στιγμής οι δύο κατηγορούμενοι για τον σοβαρό τραυματισμό της 3χρονης δεν φαίνεται να έχουν πείσει τις αρμόδιες Αρχές. Από τις πρώτες κιόλας ώρες της νοσηλείας της, οι γιατροί του Νοσοκομείου Χανίων εκτίμησαν ότι το παιδί έφερε ενδείξεις κακοποίησης και ενημέρωσαν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να κινηθεί η σχετική έρευνα.
