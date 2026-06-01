Καλαμάτα: Ο 41χρονος σκότωσε τη γυναίκα του ενώ στο διπλανό δωμάτιο ήταν τα ανήλικα παιδιά τους, ομολόγησε την άγρια δολοφονία
Γείτονες που άκουσαν τις κραυγές της άτυχης γυναίκας για βοήθεια έσπευσαν έξω από το διαμέρισμα και κάλεσαν την Αστυνομία

Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
Νέες ανατριχιαστικές αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα για το φονικό που αποκαλύφθηκε σήμερα το πρωί (1/6) στην Καλαμάτα, με έναν 41χρονο να ομολογεί ότι σκότωσε την 39χρονη σύντροφό του μέσα στο σπίτι του, την ώρα που μέσα στο διαμέρισμα βρίσκονταν τα ανήλικα παιδιά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 02:00 τα ξημερώματα η ΕΛ.ΑΣ. δέχθηκε τηλεφωνικές καταγγελίες από πολίτες για γυναικείες φωνές που καλούσαν σε βοήθεια από διαμέρισμα 2ου ορόφου πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Βασιλίσσης  Όλγας και Κανάρη.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο αστυνομικοί, οι οποίοι κατά την άφιξή τους βρήκαν έξω από το διαμέρισμα άλλους ενοίκους της πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επανέλαβαν ότι λίγο νωρίτερα ακούγονταν γυναικείες φωνές, οι οποίες είχαν πλέον σταματήσει, ενώ κανείς δεν απαντούσε στα χτυπήματα που έκαναν στην πόρτα.

Το σκηνικό που αντίκρισαν οι αστυνομικοί 

Μετά από συνεχείς υποδείξεις των αστυνομικών τελικά ο 41χρονος άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι στα ρούχα του υπήρχαν κηλίδες αίματος, ενώ κατά τον έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα. Στην κρεβατοκάμαρα εντόπισαν νεκρή την 39χρονη γυναίκα, πεσμένη στο πάτωμα, με πολλαπλά τραύματα στο σώμα και το κεφάλι από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι.


 Η ομολογία του 41χρονου

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν άμεσα τον 41χρονο και τον προσήγαγαν στην αρμόδια υπηρεσία της Καλαμάτας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τη σύζυγό του, παρουσιάζοντας τη δική του εκδοχή.
Στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά

Τραγική διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι σε άλλο υπνοδωμάτιο του σπιτιού βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας περίπου 10 και 6 ετών. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου τους παρέχεται η απαραίτητη φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη.

Κάτοικος της περιοχής που γνώριζε την 39χρονη ανέφερε εμφανώς αναστατωμένη σε δημοσιογράφους: «Κάνει παρέα πολλά χρόνια με την αδελφή μου. Την ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω εάν είχαν προβλήματα. Εγώ καλά τους έβλεπα μαζί. Τα παιδιά τα έχουν στο νοσοκομείο, μου ζήτησε η αδελφή μου να τους πάω ρούχα».

Ανθρωποκτονία Καλαμάτα - Φίλη θύματος

