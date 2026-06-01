Καλαμάτα: Ο 41χρονος σκότωσε τη γυναίκα του ενώ στο διπλανό δωμάτιο ήταν τα ανήλικα παιδιά τους, ομολόγησε την άγρια δολοφονία

Στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά

Τραγική διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι σε άλλο υπνοδωμάτιο του σπιτιού βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας περίπου 10 και 6 ετών. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου τους παρέχεται η απαραίτητη φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη.



Κάτοικος της περιοχής που γνώριζε την 39χρονη ανέφερε εμφανώς αναστατωμένη σε δημοσιογράφους: «Κάνει παρέα πολλά χρόνια με την αδελφή μου. Την ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω εάν είχαν προβλήματα. Εγώ καλά τους έβλεπα μαζί. Τα παιδιά τα έχουν στο νοσοκομείο, μου ζήτησε η αδελφή μου να τους πάω ρούχα».



