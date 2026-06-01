«Έχουμε πάθει σοκ, τρέμουμε, δεν είχαν καβγάδες», λέει γειτόνισσα της γυναίκας που δολοφονήθηκε από τον άντρα της στην Καλαμάτα
«Εγώ δεν είχα ακούσει ποτέ φωνές και τσακωμούς, ούτε χθες άκουσα κάτι παρόλο που μένω ακριβώς από πάνω», αναφέρει σοκαρισμένη
Σοκαρισμένοι είναι οι ένοικοι της πολυκατοικίας επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας, στην Καλαμάτα, από το άγριο έγκλημα με θύμα την 39χρονη γειτόνισσά τους την οποία σκότωσε ο 41χρονος σύζυγός της μέσα στο διαμέρισμά τους και ενώ στο δωμάτιο κοιμούνταν τα ανήλικα παιδιά τους.
Με το πρώτο φως της ημέρας είδαν ένα περιπολικό μπροστά από την είσοδο της πολυκατοικίας και έμαθαν τα τραγικά νέα. Κανείς τους δεν μπορούσε να πιστέψει ότι πίσω από την πόρτα του διαμερίσματος του 2ου ορόφου εκτυλίχθηκε μια οικογενειακή τραγωδία.
Όπως λέει μια γειτόνισσα του ζευγαριού στο protothema.gr, θύτης και θύμα δεν είχαν δώσει ποτέ δικαιώματα με καβγάδες και εντάσεις και έδειχναν ήσυχοι και αγαπημένοι.
Η ίδια, η οποία μένει στο από πάνω διαμέρισμα, χθες βράδυ δεν άκουσε ούτε φωνές ούτε ουρλιαχτά.
«Έχουμε πάθει σοκ όλοι. Τρέμουμε με αυτό που έγινε. Έχουν έρθει 3 χρόνια στην πολυκατοικία, στην αρχή νοίκιαζαν και μετά ήρθαν με τα δύο τους παιδάκια.
Αυτός ήταν εξαιρετικά καλό παιδί, λογιστής ήταν σε ένα γραφείο και αυτή δούλευε ρεσεψιόν σε ένα ξενοδοχείο.
Δεν είχαν καβγάδες, ήσυχοι φαίνονταν. Εγώ δεν είχα ακούσει ποτέ φωνές και τσακωμούς.
Ούτε χθες άκουσα κάτι παρόλο που μένω ακριβώς από πάνω. Και έχω και σκύλο που γαβγίζει με το παραμικρό αλλά χθες δεν ακούσαμε τίποτα.
Και τα παιδιά τους κοιμούνταν στο δωμάτιο, μέσα, και δεν κατάλαβαν τίποτα. Εγώ το έμαθα σήμερα το πρωί που σηκώθηκα και είδα την Αστυνομία κάτω από την πολυκατοικία», λέει η ένοικος της πολυκατοικίας.
