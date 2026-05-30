Τροχαίο με παράσυρση μοτοσικλετιστή στη διασταύρωση Κορωπίου - Μαρκοπούλου και Αιγαίως
Νεαρός άνδρας τραυματίστηκε όταν παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε ηλικιωμένη γυναίκα - Στο σημείο ΕΚΑΒ και αστυνομία

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση μοτοσικλετιστή σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Κορωπίου – Μαρκοπούλου και Αιγαίως.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, νεαρός άνδρας περίπου 30 ετών κινούνταν κατά μήκος της οδού Κορωπίου – Μαρκοπούλου με την μηχανή του όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε ηλικιωμένη γυναίκα η οποία εξήλθε από την οδό Αιγαίως.

Ο τραυματίας βρέθηκε στο οδόστρωμα, ωστόσο είχε τις αισθήσεις του και η κατάστασή του δεν φαίνεται να εμπνέει ανησυχία σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της αστυνομίας. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον νεαρό, ενώ οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από τους εμπλεκόμενους και αυτόπτες μάρτυρες προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

