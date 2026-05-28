Νέα πλατφόρμα καταγγελιών για «λάδωμα» στις εξετάσεις οδήγησης παρουσίασε ο Κυρανάκης
ΕΛΛΑΔΑ
Κωνσταντίνος Κυρανάκης Διαφθορά Δίπλωμα οδήγησης

Μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα καταγγελιών για περιστατικά διαφθοράς στις εξετάσεις οδήγησης παρουσίασε ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μέσω ανάρτησής του στα social media, με στόχο –όπως ανέφερε– την αντιμετώπιση φαινομένων «λαδώματος» και αθέμιτων πρακτικών στη διαδικασία απόκτησης διπλώματος οδήγησης.

Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών, η νέα υπηρεσία θα επιτρέπει στους εξεταζόμενους να προχωρούν ακόμη και ανώνυμα σε καταγγελίες για περιπτώσεις ζήτησης χρημάτων, έμμεσων πιέσεων ή άλλων παράνομων πρακτικών από εξεταστές και σχολές οδηγών κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.



Η πλατφόρμα λειτουργεί μέσω της ιστοσελίδας report.ypyme.gr, όπου οι υποψήφιοι οδηγοί μπορούν να υποβάλουν οργανωμένα τις αναφορές τους. Όπως τόνισε ο κ. Κυρανάκης, όλες οι καταγγελίες θα διαβιβάζονται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για περαιτέρω διερεύνηση.

«Δεν θέλω κανένας νέος άνθρωπος, 18 ετών, που θα πάει να βγάλει το δίπλωμά του, να βιώσει ξανά αυτή την εμπειρία. Είναι καθήκον μας αυτή την εκτεταμένη διαφθορά να την πολεμήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αναπληρωτής Υπουργός.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι προχωρά και η εφαρμογή συστήματος καμερών μέσα στα οχήματα εξέτασης, προκειμένου –όπως είπε– να υπάρχει επιπλέον προστασία για τους εξεταζόμενους απέναντι σε φαινόμενα εκβιασμού και απαιτήσεων για χρηματισμό.

