Η Blue Star Ferries δίνει από νωρίς το σύνθημα της καλοκαιρινής απόδρασης και μας ταξιδεύει γρήγορα και άνετα με τα πλοία της.
Εντοπίστηκαν σκύλοι σε ακατάλληλες συνθήκες στην Κρήτη - Δύο συλλήψεις και πρόστιμα από τις αρμόδιες Αρχές
Εντοπίστηκαν σκύλοι σε ακατάλληλες συνθήκες στην Κρήτη - Δύο συλλήψεις και πρόστιμα από τις αρμόδιες Αρχές
Σε ακατάλληλες συνθήκες ζούσαν τα ζώα - Κινητοποίηση των Αρχών που έλεγξαν αν οι ιδιοκτήτες τηρούν τους κανόνες ευζωίας για τα σκυλιά τους
Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν σήμερα (28/05) οι αστυνομικοί στο Ηράκλειο Κρήτης, για κακοποίηση και παραμέληση σκύλων, στο πλαίσιο των ελέγχων για την προστασία ζώων συντροφιάς, που διενεργεί το Κλιμάκιο Ελέγχων Προστασίας Ζώων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου.
Στην πρώτη περίπτωση, όπως αναφέρει το creta24, μετά από εισαγγελική εντολή, έγινε το πρωί έρευνα σε σπίτι στο Ηράκλειο παρουσία δικαστικού λειτουργού. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη ενός θηλυκού ημίαιμου σκύλου, καθώς διαπιστώθηκε ότι το ζώο ζούσε σε πολύ κακές συνθήκες. Μέσα στο σπίτι υπήρχαν πολλά σκουπίδια και έντονη δυσοσμία, κάτι που επηρέαζε σοβαρά την ευζωία του σκύλου.
Ο σκύλος απομακρύνθηκε προσωρινά και μεταφέρθηκε στο κυνοκομείο του Δήμου Ηρακλείου για την προστασία του, σύμφωνα με τον νόμο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς. Από την κτηνιατρική εξέταση προέκυψε ότι το ζώο είχε μικροτσίπ, ήταν στειρωμένο, αλλά δεν ήταν εμβολιασμένο και είχε πολλούς ψύλλους. Ενημερώθηκαν επίσης οι αρμόδιες υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας για έλεγχο του χώρου. Στον ιδιοκτήτη επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Α’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.
Μετά από έρευνα εντοπίστηκε και συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του σκύλου. Διαπιστώθηκε ότι το ζώο είχε μικροτσίπ και ήταν εμβολιασμένο, όμως δεν ήταν στειρωμένο. Ζητήθηκε κτηνιατρική εξέταση από την Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης και επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Β’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.
Στην πρώτη περίπτωση, όπως αναφέρει το creta24, μετά από εισαγγελική εντολή, έγινε το πρωί έρευνα σε σπίτι στο Ηράκλειο παρουσία δικαστικού λειτουργού. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη ενός θηλυκού ημίαιμου σκύλου, καθώς διαπιστώθηκε ότι το ζώο ζούσε σε πολύ κακές συνθήκες. Μέσα στο σπίτι υπήρχαν πολλά σκουπίδια και έντονη δυσοσμία, κάτι που επηρέαζε σοβαρά την ευζωία του σκύλου.
Ο σκύλος απομακρύνθηκε προσωρινά και μεταφέρθηκε στο κυνοκομείο του Δήμου Ηρακλείου για την προστασία του, σύμφωνα με τον νόμο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς. Από την κτηνιατρική εξέταση προέκυψε ότι το ζώο είχε μικροτσίπ, ήταν στειρωμένο, αλλά δεν ήταν εμβολιασμένο και είχε πολλούς ψύλλους. Ενημερώθηκαν επίσης οι αρμόδιες υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας για έλεγχο του χώρου. Στον ιδιοκτήτη επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Α’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.
Βρήκαν σκύλο δεμένο και παραμελημένοΣτη δεύτερη περίπτωση, μετά από καταγγελία τουριστών για σκύλο που ζούσε παραμελημένος σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, κινητοποιήθηκε άμεσα το Β’ Αστυνομικό Τμήμα. Οι αστυνομικοί βρήκαν το ζώο δεμένο με αλυσίδα περίπου 2,5 μέτρων, χωρίς επαρκή τροφή και σε συνθήκες παραμέλησης.
Μετά από έρευνα εντοπίστηκε και συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του σκύλου. Διαπιστώθηκε ότι το ζώο είχε μικροτσίπ και ήταν εμβολιασμένο, όμως δεν ήταν στειρωμένο. Ζητήθηκε κτηνιατρική εξέταση από την Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης και επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Β’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα