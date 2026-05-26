Εξιχνιάστηκε απάτη με «μαϊμού» εφοριακό στον Δομοκό, τέσσερις συλλήψεις και κατασχέσεις 37.000 ευρώ
Η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Δομοκού οδήγησε στην εξιχνίαση υπόθεσης απάτης σε βάρος γυναίκας στη Φθιώτιδα και στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, τριών ανδρών και μίας γυναίκας.
Οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τους δράστες λίγες ώρες μετά την εξαπάτηση, ενώ κατασχέθηκαν περισσότερα από 37.000 ευρώ και χρυσαφικά, τα οποία αποδόθηκαν στη νόμιμη κάτοχό τους.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 25 Μαΐου σε περιοχή του Δομοκού, όταν άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε στην γυναίκα προσποιούμενος τον «εφοριακό υπάλληλο». Με τη μέθοδο της παραπλάνησης και παρουσιάζοντας της ψευδή στοιχεία ως αληθινά, κατάφερε να την πείσει να συγκεντρώσει χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα από το σπίτι της και να τα αφήσει σε προκαθορισμένο σημείο κοντά στην οικία της.
Λίγη ώρα αργότερα, η γυναίκα αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης και ενημέρωσε άμεσα το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν αμέσως έρευνες, συλλέγοντας στοιχεία για το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες για να παραλάβουν τα χρήματα και τα κοσμήματα.
Παράλληλα, ενημερώθηκαν οι υπηρεσίες Άμεσης Δράσης γειτονικών Διευθύνσεων Αστυνομίας, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι οι δράστες κινούνταν προς τη Θεσσαλονίκη. Τελικά, αργά το βράδυ, το όχημα εντοπίστηκε να κινείται στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της Πιερίας, όπου αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης προχώρησαν στην ακινητοποίησή του.
Οι τέσσερις επιβαίνοντες κατασχέθηκαν στο ΑΤ Δομοκού, όπου και συνελήφθησαν, ενώ το μεσημέρι της Τρίτης οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών και ορίσθηκε να δικαστούν στο Αυτόφωρο Τριμελές την προσεχή Πέμπτη 28 Μαΐου 2026. Μέχρι τότε κρατούνται στο Αστυνομικό Μέγαρο στη Λαμία.
Πρόκειται για τρείς άνδρες Ρομά, ηλικίας 28, 22 και 42 ετών και μία γυναίκα 25 ετών. Στο αυτοκίνητο το οποίο επέβαιναν και κατασχέθηκε, οι αστυνομικοί βρήκαν το χρηματικό ποσό των 37.071,60 ευρώ καθώς και διάφορα χρυσαφικά – τιμαλφή, τα οποία αναγνωρίστηκαν και αποδόθηκαν στην νόμιμη κάτοχό τους.
Επιπλέον, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν έξι κινητά τηλέφωνα, δύο ακόμη κοσμήματα των οποίων εξετάζεται η προέλευση, καθώς και το Ι.Χ. αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη της απάτης.
