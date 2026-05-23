Η ασφάλεια σπιτιού Home On της Generali σου δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσεις καλύψεις, να έχεις άμεση βοήθεια και σιγουριά στην καθημερινότητά σου
Τελικός Final Four 2026: Πώς θα γίνει η μετακίνηση των φιλάθλων προς το T-Center
Τελικός Final Four 2026: Πώς θα γίνει η μετακίνηση των φιλάθλων προς το T-Center
Οι ώρες και τα σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων για τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης
Ενόψει της διεξαγωγής του τελικού αγώνα του Final Four της EuroLeague 2026, την Κυριακή (24/5) και ώρα 21:00 στο ΟΑΚΑ «TELEKOM CENTER ATHENS» ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης, από το αρχηγείο της ΕΛΑΣ ανακοινώθηκαν επικαιροποιημένες ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων.
Υπενθυμίζεται ότι οι οργανωμένες μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω προκαθορισμένων σημείων συγκέντρωσης και συγκεκριμένων διαδρομών, υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία και με πλήρη διαχωρισμό των φιλάθλων ανά ομάδα.
Ειδικότερα:
Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο» από ώρα 17:00, ενώ οι συρμοί, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις, θα αναχωρήσουν στις 18:00 με προορισμό το ΟΑΚΑ.
Οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από ώρα 16:00 στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ενώ η μετακίνησή τους προς το ΟΑΚΑ θα πραγματοποιηθεί οργανωμένα με λεωφορεία.
Επισημαίνεται ότι την Κυριακή και ώρα 18:00 θα διεξαχθεί ο τελικός αγώνας νέων της διοργάνωσης και, ως εκ τούτου, οι πύλες του ΟΑΚΑ θα ανοίξουν από ώρα 15:00.
Στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ σημειώνεται ότι, δεν θα επιτραπεί σε κανέναν φίλαθλο η προσέγγιση τόσο της αθλητικής εγκατάστασης, όσο και των σημείων συγκέντρωσης, αν δεν έχει στην κατοχή του προσωποποιημένο εισιτήριο, καθώς και πρωτότυπο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, τα στοιχεία των οποίων θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε απόπειρας παραβίασης της διαδικασίας θα απαγορεύεται άμεσα η είσοδος στον χώρο, τα άτομα θα απομακρύνονται και σε βάρος τους θα κινούνται οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.
Η ΕΛΑΣ καλεί τους φιλάθλους να προσέλθουν έγκαιρα στα προκαθορισμένα σημεία συγκέντρωσης και να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποδείξεις των αστυνομικών δυνάμεων και των διοργανωτών, καθώς και να μην προσεγγίζουν την εγκατάσταση χωρίς τα ανωτέρω δικαιολογητικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και να αποφευχθούν καθυστερήσεις ή φαινόμενα συνωστισμού.
«Η εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας θα είναι καθολική, αυστηρή και χωρίς εξαιρέσεις».
Υπενθυμίζεται ότι οι οργανωμένες μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω προκαθορισμένων σημείων συγκέντρωσης και συγκεκριμένων διαδρομών, υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία και με πλήρη διαχωρισμό των φιλάθλων ανά ομάδα.
Ειδικότερα:
Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο» από ώρα 17:00, ενώ οι συρμοί, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις, θα αναχωρήσουν στις 18:00 με προορισμό το ΟΑΚΑ.
Οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από ώρα 16:00 στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ενώ η μετακίνησή τους προς το ΟΑΚΑ θα πραγματοποιηθεί οργανωμένα με λεωφορεία.
Επισημαίνεται ότι την Κυριακή και ώρα 18:00 θα διεξαχθεί ο τελικός αγώνας νέων της διοργάνωσης και, ως εκ τούτου, οι πύλες του ΟΑΚΑ θα ανοίξουν από ώρα 15:00.
Στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ σημειώνεται ότι, δεν θα επιτραπεί σε κανέναν φίλαθλο η προσέγγιση τόσο της αθλητικής εγκατάστασης, όσο και των σημείων συγκέντρωσης, αν δεν έχει στην κατοχή του προσωποποιημένο εισιτήριο, καθώς και πρωτότυπο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, τα στοιχεία των οποίων θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε απόπειρας παραβίασης της διαδικασίας θα απαγορεύεται άμεσα η είσοδος στον χώρο, τα άτομα θα απομακρύνονται και σε βάρος τους θα κινούνται οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.
Η ΕΛΑΣ καλεί τους φιλάθλους να προσέλθουν έγκαιρα στα προκαθορισμένα σημεία συγκέντρωσης και να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποδείξεις των αστυνομικών δυνάμεων και των διοργανωτών, καθώς και να μην προσεγγίζουν την εγκατάσταση χωρίς τα ανωτέρω δικαιολογητικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και να αποφευχθούν καθυστερήσεις ή φαινόμενα συνωστισμού.
«Η εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας θα είναι καθολική, αυστηρή και χωρίς εξαιρέσεις».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα