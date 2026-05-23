Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στην Κάσο, ακολούθησαν ένας 4 και δύο 3,6 Ρίχτερ
Η πρώτη δόνηση είχε εστιακό βάθος 9,1 χιλιόμετρα - Έγινε αισθητός και σε περιοχές της Κρήτης
UPD:
Σεισμός μεγέθους 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (23/5) στα ανοιχτά της Κάσου.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκτίμηση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε 30 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού, με εστιακό βάθος 9,1 χιλιόμετρα.
O σεισμός των 4,4 Ρίχτερ έγινε αισθητός στο νησί, χωρίς ωστόσο να προκαλέσει προβλήματα. H δόνηση έγινε αισθητή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, και στην Κρήτη.
Περίπου μία ώρα αργότερα σημειώθηκε δόνηση 4 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή με εστιακό βάθος 5,6 χιλιομέτρων, στις 19:48 άλλη μία σεισμική δόνηση 3,6 Ρίχτερ και στις 20:38 άλλη μία 3,6 Ρίχτερ.
