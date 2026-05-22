Οι άνθρωποι που κατάφεραν να ξεχωρίσουν σε μια αγορά με ολοένα μεγαλύτερες απαιτήσεις.
Νταλίκα παρέσυρε πεζή στον Βόλο, τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι
Νταλίκα παρέσυρε πεζή στον Βόλο, τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι
Το τροχαίο συνέβη στο ύψος του κυκλικού κόμβου της Αθηνών
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (22/5) στον Βόλο όταν στο ύψος του κυκλικού κόμβου της Αθηνών, μία νταλίκα παρέσυρε πεζή.
Το τροχαίο σημειώθηκε όταν η γυναίκα η οποία διέσχιζε κάθετα το οδόστρωμα, παρασύρθηκε από νταλίκα που εισέρχονταν στην Αθηνών από τον κυκλικό κόμβο, σύμφωνα με το taxydromos.gr.
Αμεσα στο σημείο έσπευσε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε και τη διακόμισε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και νοσηλεύεται στο Αχιλλοπούλειο.
Φωτογραφίες: taxydromos.gr, thenewspaper.gr
Το τροχαίο σημειώθηκε όταν η γυναίκα η οποία διέσχιζε κάθετα το οδόστρωμα, παρασύρθηκε από νταλίκα που εισέρχονταν στην Αθηνών από τον κυκλικό κόμβο, σύμφωνα με το taxydromos.gr.
Αμεσα στο σημείο έσπευσε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε και τη διακόμισε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και νοσηλεύεται στο Αχιλλοπούλειο.
Φωτογραφίες: taxydromos.gr, thenewspaper.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα