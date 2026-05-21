Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κρήτη για ναρκωτικά και παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι 4 οικογένειες και το τηλέφωνο που τους αποκάλυψε
Τουλάχιστον 20 έλεγχοι σε σπίτια στα Ζωνιανά, το Ηράκλειο και τον Άγιο Νικόλαο - 15 συλλήψεις μέχρι στιγμής - Τους παρακολουθούσαν για ναρκωτικά και τους «έπιασαν» να ψάχνουν να βρουν ζώα που δεν είχαν αλλά ήταν δηλωμένα για επιδόματα

Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη από το πρωί σε διάφορες περιοχές της Κρήτης στο πλαίσιο των ερευνών για ναρκωτικά, όπλα αλλά και παράνομες επιδοτήσεις στο νησί.

Σύμφωνα με πληροφορίες η επιχείρηση της ΕΛΑΣ διεξάγεται ταυτόχρονα σε Ηράκλειο, Ζωνιανά, Ρέθυμνο και  Άγιο Νικόλαο και μέχρι στιγμής έχουν γίνει τουλάχιστον 15 συλλήψεις.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες πρόκειται για μια εγκληματική οργάνωση στην οποία συμμετείχαν μέλη από τέσσερις οικογένειες με τους αστυνομικούς να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 20 έρευνες σε σπίτια.

Οι ίδιες πηγές μεταφέρουν ότι η επιχείρηση ξεκίνησε στο πλαίσιο των ερευνών για διακίνηση ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης στην Κρήτη ενώ στοιχεία προέκυψαν και από καταγραφές διαλόγων στο πλαίσιο της διερεύνησης των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα σε τουλάχιστον έναν από τους διαλόγους έχει καταγραφεί κάτοικος των Ζωνιανών να ψάχνει να βρει ζώα ενόψει ελέγχου για όσα είχε δηλώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, βρέθηκαν τσουβάλια με χιλιάδες ενώτια (σ.σ. οι ειδικές σημάνσεις σαν σκουλαρίκια που που τοποθετούνται στα αυτιά ζώων όπως αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοίροι για την ιχνηλασιμότητα και την καταγραφή τους) τα οποία χρησιμοποιούσαν τα μέλη της οργάνωσης για να περνάνε τα ίδια ζώα περισσότερες από μια φορές στα συστήματα.

Στα μέχρι στιγμής ευρήματα περιλαμβάνονται 30 τραπεζικοί λογαριασμοί καθώς και μετρητά αλλά και ένα μηχάνημα καταμέτρησης τραπεζογραμματίων όπως αυτά που έχουν οι τράπεζες, τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή ενός βοσκού.

Αστυνομικές πηγές μεταφέρουν, επίσης, ότι τα μέλη της μιας από τις τέσσερις οικογένειες είχαν περιφερειακό ρόλο στην υπόθεση με τον αστυνομικό Στάθη Λαζαρίδη που τραυματίστηκε βαρύτατα σε επιχείρηση της ΕΛΑΣ το 2007, αφήνοντας την τελευταία του πνοή οχτώ χρόνια αργότερα
