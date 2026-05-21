Για 17η χρονιά το Stelios Philanthropic Foundation και ο ιδρυτής του, Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, επιβραβεύουν νέους επιχειρηματίες με καινοτόμες και δυναμικές επιχειρήσεις.
«Χθεσινοί είμαστε;»: Δείτε το νέο βίντεο της ΕΛΑΣ με την «κυρία Χρυσούλα» για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων
«Χθεσινοί είμαστε;»: Δείτε το νέο βίντεο της ΕΛΑΣ με την «κυρία Χρυσούλα» για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων
Μαζί της ο κύριος Γιώργος ο οποίος δίνει συμβουλές προς αποφυγή δυσάρεστων... εκπλήξεων - «Αν σας φανεί κάτι περίεργο, σίγουρα είναι απάτη» το μήνυμα του νέου σποτ της Ελληνικής Αστυνομίας
Με ένα ακόμη ενημερωτικό βίντεο, με πρωταγωνιστές την κυρία Χρυσούλα και τον κύριο Γιώργο, η Ελληνική Αστυνομία επιχειρεί να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες απέναντι στις τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες που στοχεύουν κυρίως ηλικιωμένους.
Επιτήδειοι, προσποιούμενοι εκπροσώπους τραπεζών ή επικαλούμενοι έκτακτη ανάγκη συγγενικών προσώπων, προσπαθούν να αποσπάσουν χρηματικά ποσά από ανυποψίαστους πολίτες.
Στο μήνυμά της στο Χ η Ελληνική Αστυνομία αναφέρει μεταξύ άλλων:
«Δεν έχει σημασία πώς θα προσπαθήσουν να σε εξαπατήσουν… το σημαντικό είναι να μην πέσεις θύμα. Στο βίντεο που ακολουθεί, η κα Χρυσούλα και ο κ. Γιώργος αντιμετωπίζουν τις πιο συνηθισμένες (και πιο ύπουλες) μεθόδους εξαπάτησης.
Και ξέρετε τι κάνουν; Τις αναγνωρίζουν. Τις σταματούν. Δεν πέφτουν. Αρκεί να είσαι ενημερωμένος και προσεκτικός.
-Μην δίνεις ποτέ κωδικούς, PIN ή προσωπικά στοιχεία.
-Μην βιάζεσαι όταν σου ζητούν χρήματα «επειγόντως».
-Μίλα με τα παιδιά ή τα εγγόνια σου πριν κάνεις οποιαδήποτε κίνηση.
-Αν σου φανεί περίεργο... είναι σίγουρα απάτη».
Επιτήδειοι, προσποιούμενοι εκπροσώπους τραπεζών ή επικαλούμενοι έκτακτη ανάγκη συγγενικών προσώπων, προσπαθούν να αποσπάσουν χρηματικά ποσά από ανυποψίαστους πολίτες.
Το βίντεο της ΕΛΑΣΣτο νέο βίντεο, με έντονη δόση χιούμορ, η κυρία Χρυσούλα, η οποία έχει συμμετάσχει ξανά σε σχετικό σποτ της ΕΛΑΣ, μαζί με τον κύριο Γιώργο, παρουσιάζουν όρους που χρησιμοποιούνται πλέον συχνά στην καθημερινότητά μας, αλλά παραμένουν άγνωστοι σε αρκετούς ηλικιωμένους, όπως τα «phishing», «scam» και «spoofing».
Με τον χαρακτηριστικό αυθορμητισμό της, η κυρία Χρυσούλα σχολιάζει στην αρχή του βίντεο πως «πολλοί θα το δουν και λίγοι θα το καταλάβουν», δίνοντας από την πρώτη στιγμή τον χιουμοριστικό τόνο του σποτ. Από την πλευρά του, ο κύριος Γιώργος, συμβουλεύοντας τους πολίτες για το πώς μπορούν να προστατευθούν από τις απάτες, καταλήγει με νόημα: «Χθεσινοί είμαστε;».
💡 Δεν έχει σημασία πώς θα προσπαθήσουν να σε εξαπατήσουν… το σημαντικό είναι να μην πέσεις θύμα.— Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) May 20, 2026
👵👴 Στο βίντεο που ακολουθεί, η κα Χρυσούλα και ο κ. Γιώργος αντιμετωπίζουν τις πιο συνηθισμένες (και πιο ύπουλες) μεθόδους εξαπάτησης.
Και ξέρετε τι κάνουν; 🤔
Τις αναγνωρίζουν.… pic.twitter.com/BMqEFx5iTf
Στο μήνυμά της στο Χ η Ελληνική Αστυνομία αναφέρει μεταξύ άλλων:
«Δεν έχει σημασία πώς θα προσπαθήσουν να σε εξαπατήσουν… το σημαντικό είναι να μην πέσεις θύμα. Στο βίντεο που ακολουθεί, η κα Χρυσούλα και ο κ. Γιώργος αντιμετωπίζουν τις πιο συνηθισμένες (και πιο ύπουλες) μεθόδους εξαπάτησης.
Και ξέρετε τι κάνουν; Τις αναγνωρίζουν. Τις σταματούν. Δεν πέφτουν. Αρκεί να είσαι ενημερωμένος και προσεκτικός.
-Μην δίνεις ποτέ κωδικούς, PIN ή προσωπικά στοιχεία.
-Μην βιάζεσαι όταν σου ζητούν χρήματα «επειγόντως».
-Μίλα με τα παιδιά ή τα εγγόνια σου πριν κάνεις οποιαδήποτε κίνηση.
-Αν σου φανεί περίεργο... είναι σίγουρα απάτη».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα