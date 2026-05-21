Αυστηρά μέτρα της ΕΛΑΣ για το Final 4 της Euroleague: Απαγόρευση συναθροίσεων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, πώς θα γίνει η μετακίνηση των φιλάθλων του Ολυμπιακού

Απαγόρευση συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών



Διαδικασία πρόσβασης στο ΟΑΚΑ



Fan Zone



Μέτρα Τροχαίας

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα πρέπει να προσέρχονται, με προγραμματισμένη αναχώρηση των συρμών στιςΑντίστοιχα, οι φίλαθλοι τηςθα πρέπει να βρίσκονται στο σημείο συγκέντρωσης στον σταθμόαπό τιςμε αναχώρηση των συρμών περίπου στιςΟι φίλαθλοι τηςκαι τηςθα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό Στάδιο από τις 14:00. Οι αναχωρήσεις των λεωφορείων έχουν προγραμματιστεί για τις 16:00 για τους φιλάθλους της Real Madrid και για τις 15:45 για τους φιλάθλους της Valencia.Η έγκαιρη προσέλευση στα προκαθορισμένα σημεία συγκέντρωσης είναι απαραίτητη για την ομαλή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας, τη διατήρηση του διαχωρισμού των ροών μετακίνησης και την αποφυγή καθυστερήσεων, συνωστισμού ή ανεπιθύμητων συναντήσεων μεταξύ διαφορετικών ομάδων φιλάθλων.Επισημαίνεται ότι δεν θα επιτραπεί, σε καμία περίπτωση, η αυθαίρετη μετακίνηση οργανωμένων ομάδων φιλάθλων εκτός των προβλεπόμενων διαδικασιών. Παράλληλα, απαγορεύεται αυστηρά η συνοδεία, η προσέγγιση ή η παρεμπόδιση των αποστολών των ομάδων κατά τις μετακινήσεις τους προς και από τις αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και προς και από τους χώρους διαμονής τους.Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σημειώσω ότι, με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, ισχύει ήδη από τις 6 το πρωί σήμερα (21 Μαΐου) μέχρι και τις 6 το πρωί της 25ης Μαΐου απαγόρευση πραγματοποίησης ενδεχόμενων δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών στο κέντρο της Αθήνας, και συγκεκριμένα στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ριζάρη – Πλουτάρχου – Υψηλάντου – Μονής Πετράκη – Ραβινέ – Βλαδίμηρου Μπένση – Παπαδιαμαντοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λ. Βασιλέως Αλεξάνδρου – Αντήνορος – Ριζάρη. Η σχετική απόφαση υπάρχει αναρτημένη τόσο στο Διαύγεια όσο και στον ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας.Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στο Ο.Α.Κ.Α., οι φίλαθλοι θα πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα και να φέρουν υποχρεωτικά τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης, καθώς και το ισχύον εισιτήριό τους. Οι πύλες θα ανοίξουν εγκαίρως, ενώ θα λειτουργήσουν διακριτές ροές εισόδου για φιλάθλους, VIP, αποστολές, εκπροσώπους των ΜΜΕ και ΑμεΑ, με στόχο την αποφυγή συνωστισμού και την ασφαλή, ταχεία και ομαλή είσοδο όλων των κατηγοριών εισερχομένων.Στο Ο.Α.Κ.Α. θα λειτουργήσουνασφαλείας. Οι έλεγχοι θα είναι πολυεπίπεδοι, συνεχείς και αυστηροί και θα περιλαμβάνουν έλεγχο εισιτηρίων, ταυτοποίηση στοιχείων, ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων, σωματικούς ελέγχους, καθώς και ελέγχους αντικειμένων, αποσκευών και λοιπών προσωπικών ειδών.. Τα στοιχεία του εγγράφου ταυτοποίησης θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αναντιστοιχίας, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος και το άτομο θα απομακρύνεται άμεσα από την εγκατάσταση.Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι φίλαθλοι θα λαμβάνουν ειδικό βραχιόλι ασφαλείας. Παράλληλα, εντός των ζωνών ασφαλείας θα πραγματοποιούνται συνεχείς δειγματοληπτικοί επανέλεγχοι.Οποιοδήποτε άτομο εντοπιστεί χωρίς έγκυρο εισιτήριο, επίσημη διαπίστευση ή την προβλεπόμενη σήμανση ασφαλείας θα απομακρύνεται άμεσα από τις αστυνομικές δυνάμεις.Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης ότι θα εφαρμοστεί πολιτική μη επανεισόδου. Συγκεκριμένα, μετά την έξοδο από τις ελεγχόμενες ζώνες της εγκατάστασης, δεν θα επιτρέπεται εκ νέου είσοδος.Επαναλαμβάνεται ότι κανένα άτομο χωρίς έγκυρο εισιτήριο ή επίσημη διαπίστευση δεν θα εισέρχεται ούτε θα παραμένει στις ελεγχόμενες ζώνες της εγκατάστασης. Αντίστοιχα, κανένα όχημα χωρίς την προβλεπόμενη διαπίστευση QR Code της EuroLeague δεν θα μπορεί να προσεγγίζει την Περίμετρο Γ του Ο.Α.Κ.Α. Οι σχετικοί έλεγχοι θα είναι καθολικοί και δεν θα υπάρξουν εξαιρέσεις.Επίσης, να προστεθεί ότι για την ημέρα του τελικού (Κυριακή, 24 Μαΐου) τα σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων ενδέχεται να επικαιροποιηθούν ανάλογα με τα αποτελέσματα των ημιτελικών. Στην περίπτωση αυτή θα πραγματοποιηθεί σχετική ενημέρωση με νεότερη ανακοίνωσή μας.Παράλληλα, έχει προβλεφθεί ειδικός σχεδιασμός για τη Fan Zone στο Ζάππειο, η οποία θα λειτουργήσει στις 21 και 22 Μαΐου από τις 11 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και την ημέρα του τελικού, στις 24 Μαΐου, από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.Η πρόσβαση στη Fan Zone θα πραγματοποιείται μέσω συστήματος προκράτησης, ενώ η ανώτατη πληρότητα έχει οριστεί στα 1.500 άτομα ανά χρονική στιγμή. Για τον λόγο αυτό, θα υπάρχει έλεγχος πληρότητας σε πραγματικό χρόνο, αστυνομική παρουσία στον χώρο και, εφόσον απαιτηθεί, εφαρμογή σχεδίου αποσυμφόρησης προς ασφαλείς κατευθύνσεις, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού ή ανεξέλεγκτης συγκέντρωσης ατόμων.Σε ό,τι αφορά τα μέτρα τροχαίας, από τις 22 έως και τις 24 Μαΐου θα εφαρμοστούν σταδιακές και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές πέριξ του Ο.Α.Κ.Α., του SUNEL ARENA, όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες της διοργάνωσης «Adidas NextGen EuroLeague», των ξενοδοχείων διαμονής των ομάδων, καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε οδούς και λεωφόρους πλησίον των αθλητικών εγκαταστάσεων,σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά μήκος των διαδρομών μετακίνησης των αποστολών, ιδίως στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη Λεωφόρο Μεσογείων, στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στην οδό Π. Κανελλοπούλου, στη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού και στην Αττική Οδό, ανάλογα με τις εκάστοτε κυκλοφοριακές συνθήκες,αυξημένη παρουσία τροχονόμων σε κεντρικές διασταυρώσεις, με σκοπό τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των οδηγών.Αναλυτικά τα μέτρα τροχαίας και οι οδοί που θα επηρεαστούν από αυτά θα ανακοινωθούν εντός της ημέρας με νεότερη ανακοίνωση.Καλούμε τους πολίτες να ενημερώνονται εγκαίρως για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες σε ειδικό μπάνερ στον ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr), να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις στις περιοχές των εκδηλώσεων και, όπου είναι εφικτό, να προτιμούν τη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.να προσέρχονται πολύ νωρίτερα από την έναρξη των αγώνων,να φέρουν υποχρεωτικά τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης καινα συμμορφώνονται πλήρως με τις οδηγίες των αστυνομικών και των διοργανωτών.Κανένα άτομο χωρίς έγκυρο εισιτήριο ή επίσημη διαπίστευση δεν θα εισέρχεται ή θα παραμένει στις ελεγχόμενες ζώνες της εγκατάστασης.Κανένα όχημα χωρίς την προβλεπόμενη διαπίστευση QR Code της EuroLeague δεν θα προσεγγίζει την «Περίμετρο Γ» του Ο.Α.Κ.Α.Η συμβολή και η συνεργασία όλων είναι καθοριστικής σημασίας, προκειμένου η σημαντική αυτή διεθνής αθλητική διοργάνωση να διεξαχθεί σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας, τάξης και ομαλότητας, διασφαλίζοντας την προστασία των αθλητών, των φιλάθλων και του συνόλου των πολιτών.»