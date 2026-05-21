Ποιους πρέπει να ενημερώσετε όταν αποκτήσετε τη νέα ταυτότητα

Οι νέες ψηφιακές ταυτότητες διαφέρουν σημαντικά από τις παλιές αστυνομικές ταυτότητες και έχουν ισχύ 10 ετών





Όσοι δεν προχωρήσουν έγκαιρα στην αλλαγή, θα χρειάζονται διαβατήριο για τις μετακινήσεις του στο εξωτερικό, καθώς από τις 3 Αυγούστου δεν θα γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα εντός της ΕΕ.



Οι διαφορές με τις παλιές ταυτότητες Οι νέες ψηφιακές ταυτότητες διαφέρουν σημαντικά από τις παλιές αστυνομικές ταυτότητες, καθώς περιλαμβάνουν αρκετά νέα χαρακτηριστικά και βελτιώσεις. Αρχικά η μορφή τους έχει αλλάξει, καθώς πλέον έχουν το μέγεθος πιστωτικής κάρτας (ID-1), ενώ είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικό υλικό (πολυκαρβονικό), το οποίο προσφέρει μεγαλύτερη προστασία από φθορές.



Σε αυτές αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, το όνομα του πατέρα και της μητέρας, ο τόπος και η ημερομηνία γέννησης, το φύλο, η ιθαγένεια, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, η ημερομηνία έκδοσης και λήξης, καθώς και η υπογραφή του κατόχου. Η έγχρωμη φωτογραφία του κατόχου, που εμφανίζεται σε υψηλή ανάλυση, περιλαμβάνει και βιομετρικά χαρακτηριστικά για μεγαλύτερη ασφάλεια.



Eνα από τα βασικά νέα χαρακτηριστικά των νέων ταυτοτήτων είναι το μικρό ενσωματωμένο τσιπάκι RFID, ώστε η ταυτότητα να είναι μοναδική και να μπορεί να ταυτοποιείται ηλεκτρονικά. Το εν λόγω τσιπάκι δεν διαθέτει κανένα σύστημα γεωεντοπισμού. Επίσης, οι νέες ταυτότητες διαθέτουν QR Code που επιτρέπει την άμεση επιβεβαίωση ταυτότητας, ενώ ειδικές τεχνολογίες εκτύπωσης και χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως οπτικά μεταβλητά στοιχεία, καθιστούν την παραποίηση ή πλαστογράφηση σχεδόν αδύνατη.







Ποιον πρέπει να ενημερώσετε Μόλις παραλάβει κάποιος τη νέα του ταυτότητα, είναι σημαντικό να ενημερώσει όλους τους φορείς και τις εταιρείες με τους οποίους συνεργάζεται, ώστε να μην προκύψουν προβλήματα σε αναλήψεις, συμβόλαια ή άλλες συναλλαγές.



Συγκεκριμένα, κάποιος πρέπει να ενημερώσει:



Τις τράπεζες όπου διατηρεί λογαριασμό ή κάρτα, είτε ηλεκτρονικά, μέσω της επιλογής «Ενημέρωση στοιχείων» στο e-banking είτε με επίσκεψη σε κατάστημα.



-Τον εργοδότη του – παραδίδει φωτοτυπία της νέας ταυτότητας στο τμήμα HR ή στη μισθοδοσία



-Τις ασφαλιστικές εταιρείες (αυτοκινήτου, υγείας, κατοικίας, ζωής)



-Τους παρόχους κινητής και Ιντερνετ – Ενημερώνει τα στοιχεία του online μέσω εφαρμογής ή ιστοσελίδας ή με επίσκεψη σε κατάστημα



-Τις εταιρείες κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Φυσικό Αέριο) – εφόσον η ταυτότητά του είναι καταχωρημένη για πάγια εντολή ή σχετική αίτηση



-Τις εφαρμογές ηλεκτρονικών πληρωμών (όπως Viva Wallet, Revolut κ.ά.) – ανεβάζει φωτογραφία της νέας ταυτότητας στο προφίλ του



Σημειώνεται ότι με την έκδοση της νέας ταυτότητας, η Αστυνομία που τη χορηγεί καταχωρεί τα στοιχεία του ατόμου στο Εθνικό Μητρώο Πολιτών, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ετσι, οι δημόσιες υπηρεσίες που είναι συνδεδεμένες με το Μητρώο ενημερώνονται αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο για την αλλαγή.