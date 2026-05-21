Οι δικαστές χαιρετίζουν την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου: Κακουργηματικές ενέργειες οφείλουν να καταδικάζονται από το σύνολο των κομμάτων
Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων
Χαιρετίζεται από το δικαστικό σώμα ως αναγκαίο προστάδιο προστασίας της προσωπικότητας των λειτουργών, η άρση ασυλίας της βουλευτή Ζωής Κωνσταντοπούλου για κακουργηματικές πράξεις που διέπραξε σε βάρος δικαστικών λειτουργών, επισημαίνει σε ανακοίνωση της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.
Σύμφωνα με την Ένωση «ανοίγει πλέον η οδός της ποινικής διερεύνησης και αξιολόγησης των πράξεών της» και συμπληρώνει: «Κακουργηματικές – εγκληματικές ενέργειες που διαπράττονται από βουλευτές – δικηγόρους και δεν έχουν καμία απολύτως συνάφεια ούτε με τη δικηγορική ιδιότητα ούτε με τα βουλευτικά καθήκοντα οφείλουν να καταδικάζονται από το σύνολο των πολιτικών κομμάτων της χώρας και από τους Δικηγορικούς Συλλόγους».
Ειδικότερα, η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων έχει ως εξής:
«Η κατά πλειοψηφία της Βουλής άρση ασυλίας της βουλευτή Ζωής Κωνσταντοπούλου για κακουργηματικές πράξεις που διέπραξε σε βάρος δικαστικών λειτουργών, χαιρετίζεται από το Δικαστικό Σώμα ως αναγκαίο προστάδιο προστασίας της προσωπικότητας των λειτουργών.
Ανοίγει πλέον η οδός της ποινικής διερεύνησης και αξιολόγησης των πράξεών της. Κακουργηματικές – εγκληματικές ενέργειες που διαπράττονται από βουλευτές – δικηγόρους και δεν έχουν καμία απολύτως συνάφεια ούτε με τη δικηγορική ιδιότητα ούτε με τα βουλευτικά καθήκοντα οφείλουν να καταδικάζονται από το σύνολο των πολιτικών κομμάτων της χώρας και από τους δικηγορικούς συλλόγους.
Η βουλευτική ασυλία δεν δόθηκε από τον Συνταγματικό νομοθέτη ως ιδιαίτερο προνόμιο συγκάλυψης ποινικών αδικημάτων σε βάρος πολιτών αλλά ως προστασία του βουλευτή για πράξεις συνδεόμενες με τα καθήκοντά του.
Το ζήτημα της κατάργησης της διάταξης περί ευθύνης των Υπουργών στα πλαίσια της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης, ως προς το οποίο δείχνουν ευαισθησία τα πολιτικά κόμματα, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ξέχωρα από την ειδική διακριτική μεταχείριση που απολαμβάνουν οι βουλευτές όταν ενεργούν ως πολίτες.
Τούτο δεν συνιστά απλά αναγκαίο όρο εμπιστοσύνης του λαού στη Δικαιοσύνη, αλλά ιδίως έμπρακτη απόδειξη της προσπάθειας εμπέδωσης της δημοκρατικής αντίληψης ισότητας των πολιτών απέναντι στον νόμο».
