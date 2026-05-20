Γέμισε με Ferrari η Πρέβεζα!

Πίσω από τα αυτοκίνητα κρύβεται ένα club με ιστορία και βαρύ όνομα. Το «Passione Rossa» είναι το μεγαλύτερο και πιο δημοφιλές club ιδιοκτητών Ferrari της Ιταλίας, με ιδρυτή και πρόεδρό του τον Fabio Barone, κάτοχο τριών ρεκόρ Guinness. Δεν ταξιδεύουν για να χαζέψουν τοπία — ταξιδεύουν για να τα κάνουν θέαμα. Και όπου πηγαίνουν, αφήνουν εντυπώσεις.

Με την Ελλάδα έχουν μακρά γνωριμία. Πρώτη φορά ήρθαν το 2018 στο Μέτσοβο, τα Ιωάννινα και την Κέρκυρα. Ακολούθησαν η Πάτρα και ξανά η Κέρκυρα το 2019, ο Πειραιάς το 2021, η Δυτική Θεσσαλία το 2022, η Κέρκυρα το 2023 με 30 συμμετοχές και τον Οκτώβριο του 2024 επέστρεψαν στο νησί των Φαιάκων για να γιορτάσουν τα 25 χρόνια από την ίδρυση του club. Φέτος ήρθε η σειρά της Πρέβεζας — για πρώτη φορά.

Είκοσι Ferrari, μία παραλιακή, χιλιάδες selfie

Τα 20 αυτοκίνητα στάθμευσαν στον παραλιακό πεζόδρομο της Ελ. Βενιζέλου και η Πρέβεζα έγινε για λίγες ώρες το πιο «κόκκινο» σημείο της Ελλάδας. Ανάμεσά τους και Ferrari Purosangue, το τετρακίνητο SUV της Maranello που μόνο «οικογενειακό» δεν θα το έλεγες — τουλάχιστον όχι με εκείνον τον V12. Τα οχήματα παρέλασαν στο παραλιακό μέτωπο και στα αξιοθέατα της πόλης, σε road show που διοργάνωσε η Media World Advertising υπό την αιγίδα του Δήμου Πρέβεζας.





