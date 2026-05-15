Επείγουσα έρευνα από την Εισαγγελία του Άρειου Πάγου για τη δημοσιοποίηση σημειωμάτων και βίντεο από την υπόθεση των 17χρονων στην Ηλιούπολη

Στόχος της επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης που παρήγγειλε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου είναι να διαπιστωθεί αν έχουν υπάρξει αυτεπάγγελτα διωκόμενα αδικήματα

17χρονες που φέρονται ότι αυτοκτόνησαν στην



Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Καλλιόπη Βαρδάκη, δόθηκε εντολή προς τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών να διεξαχθεί επείγουσα έρευνα για τη διαπίστωση τυχόν αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αδικημάτων.







Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η διερεύνηση της διαρροής θεωρείται αναγκαία λόγω του κινδύνου που μπορεί να προκαλέσει η ανεξέλεγκτη δημοσιοποίηση τέτοιου υλικού στη δημόσια σφαίρα, ειδικά σε σχέση με πιθανή ψυχική επιβάρυνση ή μιμητική επίδραση σε άλλους ευάλωτους ανηλίκους ή πρόσωπα.



Γίνεται επίσης αναφορά στην ανάγκη προστασίας της προσωπικότητας, της μνήμης των ανήλικων κοριτσιών και της ιδιωτικής ζωής των συγγενών τους.



έδωσε εντολή για τη διενέργεια της επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης.



Η έρευνα θα διενεργηθεί προς όλες τις κατευθύνσεις για να διαπιστωθεί πως διέρρευσε το επίμαχο υλικό.



Η ανακοίνωση της αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου «Με αφορμή δημοσιεύματα στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα που αναφέρονται στη διαρροή-δημοσιοποίηση των σημειωμάτων και αποδίδονται στα δύο 17χρονα ανήλικα που φέρονται ότι αυτοκτόνησαν και με την αναπαραγωγή εικόνας (video), από τον τόπο του συμβάντος, παραγγείλαμε τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στη διεξαγωγή επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προς διαπίστωση αυτεπαγγέλτως διωκομένων πράξεων».

Τι αναφέρει η παραγγελία της αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου προς την Εισαγγελία «Τα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα έχουν κατακλυσθεί, κατά κυριολεξία, με την απαράδεκτη από κάθε άποψη δημοσιοποίηση των σημειωμάτων που αποδίδονται στα δύο 17χρονα ανήλικα που φέρονται ότι αυτοκτόνησαν και με την αναπαραγωγή εικόνας (VIDEO) από τον τόπο του συμβάντος, αποκαλύπτοντας, πλην άλλων, την ταυτότητα των θυμάτων και των οικείων τους.



Η διερεύνηση της διαρροής – δημοσιοποίησης των ανωτέρω κρίνεται ιδιαιτέρως επιβεβλημένη ενόψει του κινδύνου που ενδέχεται να προκαλέσει στη δημόσια σφαίρα η ανεξέλεγκτη δημοσιοποίηση σχετικών στοιχείων και λεπτομερειών, ιδίως ως προς την πιθανή ψυχική επιβάρυνση ή μιμητική επίδραση σε άλλους ευάλωτους ανηλίκους ή πρόσωπα με ευαλωτότητα καθώς και της ανάγκης προστασίας της προσωπικότητας, της μνήμης των ανηλίκων και της ιδιωτικής ζωής των οικείων τους.



Ενδεικτικά και μόνο αναφέρονται τα κάτωθι δημοσιεύματα:



α) Το από 12-5-2026 δημοσίευμα της ιστοσελίδας ieidiseis.gr με τίτλο «Ηλιούπολη: Σας αγαπάμε πολύ» - Το σημείωμα αυτοκτονίας που άφησαν οι 17χρονες».



β) Το από 12-5-2026 δημοσίευμα της ιστοσελίδας iefimerida.gr με τίτλο «Σημείωμα είχε αφήσει η μία από τις δύο 17χρονες που έκαναν βουτιά στο κενό».



γ) Το από 12-5-2026 δημοσίευμα της ιστοσελίδας cnn.gr με τίτλο «Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα»: Το συγκλονιστικό σημείωμα της 17χρονης που έπεσε στο κενό».



δ) Το από 13-5-2026 δημοσίευμα της ιστοσελίδας CNN Greece με τίτλο: «Το χρονικό της τραγωδίας στην Ηλιούπολη: Πώς τα δύο 17χρονα κορίτσια έφτασαν στην αυτοκτονία».



Παρακαλούμε να επιληφθείτε ο ίδιος ή ένας εκ των Εισαγγελέων Πρωτοδικών της Υπηρεσίας σας, για τη διακρίβωση ή μη αυτεπαγγέλτως διωκομένων εγκλημάτων. Υπενθυμίζουμε και την υπ’ αριθ. 11/2020 εγκύκλιο του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου».