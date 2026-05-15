Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 37χρονος που βιντεοσκόπησε κρυφά γυναίκα σε τουαλέτες γυμναστηρίου
Ζήτησε να εξεταστεί από ειδικό για να διαπιστωθεί τυχόν ψυχιατρικό πρόβλημα
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 37χρονος που συνελήφθη με την κατηγορία ότι βιντεοσκόπησε κρυφά γυναίκα στις τουαλέτες γυμναστηρίου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ενώ η αστυνομική έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του αποκάλυψε ότι κατείχε υλικό με γυμνές ή ημίγυμνες γυναίκες, το οποίο είχε καταγράψει εν αγνοία τους σε διάφορα δημόσια μέρη, όπως παραλίες και μέσα μαζικής μεταφοράς.
Ο 37χρονος κλήθηκε να απολογηθεί στον 2ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης για την κατηγορία της αποτύπωσης σε υλικό φορέα μη δημόσιας πράξης άλλου, που διώκεται σε βαθμό κακουργήματος.
Ο ίδιος, κατά πληροφορίες, εμφανίστηκε μετανιωμένος, ζητώντας να εξεταστεί από ειδικό για να διαπιστωθεί τυχόν ψυχιατρικό πρόβλημα, ενώ ανέφερε πως το υλικό αυτό δεν κοινοποιήθηκε σε τρίτους, ούτε αποτυπώνει πρόσωπα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
