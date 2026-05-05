Η συγκλονιστική κατάθεση της μητέρας της Μυρτώς, το τελευταίο «σ' αγαπώ» και ο δραματικός τρόπος που έμαθε για τον θάνατο του παιδιού της



«Δεν είχε δικό της τραπεζικό λογαριασμό»

«Το πρωί της 14-04-2026 είχα φύγει λίγο νωρίτερα από την εργασία μου και βρισκόμουν στο σπίτι. Εκείνη την ώρα μου τηλεφώνησε η κυρία Ν.Δ., η οποία είναι νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Αργοστολίου και ήταν τότε η υπεύθυνη βάρδιας. Μου είπε με αυστηρό ύφος ότι δεν μπορεί να μου πει από το τηλέφωνο το λόγο του τηλεφωνήματος και να πάω από το νοσοκομείο να μου πει από κοντά. Εγώ σκέφτηκα μήπως είχε συμβεί κάτι στο περιστατικό που φρόντιζα τη νύχτα και τη ρώτησα αν είχε συμβεί κάτι στην κυρία Σ. κι εκείνη μου επανέλαβε ότι δεν μπορεί να μου πει από το τηλέφωνο, μάλιστα με ξανακάλεσε μετά από τρία λεπτά και μου είπε να πάω γρήγορα στο νοσοκομείο.Όταν με ενημέρωσαν ότι δεν είχε συμβεί κάτι με την κυρία Σ., αμέσως πήγε το μυαλό μου στο παιδί μου, γιατί ο σύζυγός μου ήταν στο σπίτι. Είδα παγωμένα βλέμματα και σαν να με λυπόντουσαν και κατάλαβα ότι κάτι είχε συμβεί στο παιδί μου, αλλά δεν φαντάστηκα ότι είχε φύγει από τη ζωή.. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι έτρεξα αμέσως στο παιδί μου, θυμάμαι τα παγωμένα βλέμματα των γιατρών και ότι μου είπαν δυστυχώς, αλλά εγώ δεν ήθελα να πιστέψω ότι το παιδί μου είχε φύγει από τη ζωή».Στην ίδια κατάθεση η μητέρα της Μυρτώς ξεκαθάρισε ότι η κόρη της δεν είχε δικό της λογαριασμό σε τράπεζα και πως έμπαινε στον δικό της, για αυτό και όπως είπε η 19χρονη ήξερε ότι η μητέρα της θα έβλεπε όλες τις οικονομικές της συναλλαγές οπότε θα τη ρωτούσε.«Την είχα ορίσει συνδικαιούχο σε ένα δικό μου λογαριασμό, δεν είχε δικά της χρήματα, με τους δικούς μου κωδικούς e-banking μπορούσα να ελέγξω και τις δικές της κινήσεις και ποτέ η Μυρτώ δεν είχε συναλλαγές στο λογαριασμό της στο όνομά της.Δεν ξέρω αν ο Στ. κατάφερε να την πείσει να μου πει κάποια δικαιολογία ή αν την έφεραν σε τέτοια κατάσταση που δεν ήταν σε θέση να καταλαβαίνει τι έκανε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το παιδί μου ήξερε ότι εγώ μπορούσα να δω τον λογαριασμό της και πως αν έβλεπα κάτι τέτοιο δεν υπήρχε περίπτωση να το αφήσω έτσι χωρίς να την ρωτήσω και πως δεν θα μπορούσε να μου το δικαιολογήσει».