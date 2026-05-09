Γιατί πέρασε τα ελληνικά ραντάρ το στρατιωτικό drone που βρέθηκε στη Λευκάδα;

α ξημερώματα της Πέμπτης 7 Μαΐου, ο ψαράς Παναγιώτης Ζώγκος και ο αδελφός του έφυγαν από τη Βασιλική της Λευκάδας και γύρω στις 6 το πρωί, που ακόμα δεν είχε ξημερώσει καλά καλά, αντίκρισαν «ένα μαύρο πράγμα» να κάνει κυκλικές κινήσεις γύρω από τον άξονά του, περίπου εκατό μέτρα από το Ακρωτήριο Δουκάτο. Βούλγαροι ψαράδες που βρίσκονταν στο σημείο τους είπαν ότι το σκάφος δεν είχε καπετάνιο. Ήταν με την πλώρη πάνω στα βράχια και με τη μηχανή να δουλεύει. Έριξαν ένα σχοινί, το έβγαλαν στα ανοιχτά και το ρυμούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής, αφού κάλεσαν πρώτα το Λιμεναρχείο. «Αν ξέραμε ότι είχε εκρηκτικά, δεν θα κάναμε τίποτα», είπε αργότερα ο ψαράς.

Το μαύρο σκάφος, που έφερε συστήματα υψηλής τεχνολογίας — θόλους, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας — προκάλεσε έντονη ανησυχία. Ειδικοί στην εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών άρχισαν να αποσυναρμολογούν το drone, αφαιρώντας τις μπαταρίες του, ενώ δύτες βρέθηκαν στον τόπο του συμβάντος. Οι δυνάμεις ασφαλείας ανέλαβαν την έρευνα για να διαπιστωθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο πιθανός σκοπός του. Στη συνέχεια παραδόθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που ανέλαβε τη φύλαξη και την εξέτασή του.