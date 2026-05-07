Κεφαλονιά: Συνελήφθη οδηγός ΙΧ που παρέσυρε 4χρονο στο λιμάνι Αργοστολίου
Το ανήλικο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού - Σύμφωνα με πληροφορίες έχει διαφύγει τον κίνδυνο
Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση 4χρονου παιδιού σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (6/5) στο λιμάνι Αργοστολίου στην Κεφαλονιά.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες όχημα που οδηγούσε 34χρονος παρέσυρε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το παιδί, το οποίο κινούνταν πεζό στην περιοχή, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 4χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού για την παροχή των πρώτων βοηθειών και περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Λιμεναρχείο, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, ενώ ο 34χρονος οδηγός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
