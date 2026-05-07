Κρήτη: Σχεδόν 270 διασώσεις από το Λιμενικό μέσα στο τελευταίο 24ωρο στο Ηράκλειο
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Μεταναστευτικές ροές Μετανάστες Λιμενικό

Μέσα στο βράδυ πραγματοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων του Δήμου Φαιστού

Συνέχεια των μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη, με επαναλαμβανόμενα περιστατικά, καταγράφεται το τελευταίο 24ωρο. Σύμφωνα με το Λιμενικό, την περασμένη νύχτα και τα ξημερώματα πραγματοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων του Δήμου Φαιστού.

Και στις τρεις περιπτώσεις περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε τρεις λέμβους στις οποίες επέβαιναν 142 άτομα, που προωθήθηκαν προς χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο. Συνολικά, πάντως, μέσα στο τελευταίο 24ωρο υπήρξαν δύο ακόμη περιστατικά αποβίβασης αλλοδαπών.

Στο πρώτο περιστατικό, εντοπίστηκαν 83 άτομα που είχαν αποβιβαστεί στον Τσούτσουρο και με λίγες ώρες διαφορά, εντοπίστηκαν 43 άτομα που εντοπίστηκαν στους Καλούς Λιμένες.
