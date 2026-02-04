Λειψυδρία στην Αττική: Πόσο γέμισε τελικά τους ταμιευτήρες ο βροχερός Ιανουάριος, τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ
Λειψυδρία στην Αττική: Πόσο γέμισε τελικά τους ταμιευτήρες ο βροχερός Ιανουάριος, τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ
Μιλάνε στο protothema η καθηγήτρια Υδρολογίας Ελισσάβετ Φελώνη και ο πρώην διευθυντής Προγνώσεων της ΕΜΥ Νίκος Καντερές - Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία από Μόρνο, Υλίκη, Εύηνο και Μαραθώνα
Το ζήτημα της λειψυδρίας εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται να διαχειριστεί η Πολιτεία, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο, λόγω των αυξημένων αναγκών ύδρευσης της πρωτεύουσας.
Ήδη η ΕΥΔΑΠ έχει εκπονήσει ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,5 δισ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει έργα υποδομής και παρεμβάσεις στο υδροδοτικό σύστημα, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Αττικής και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης υδροδότησης τα επόμενα χρόνια.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον σχεδιασμού και στενής παρακολούθησης των υδατικών αποθεμάτων, η χώρα -και ειδικότερα η Αττική- κατέγραψε έναν ιδιαίτερα βροχερό Ιανουάριο. Σύμφωνα με ειδικούς, η εξέλιξη αυτή επιτρέπει μια πιο αισιόδοξη αποτίμηση της κατάστασης, χωρίς ωστόσο να αίρει τις ανησυχίες.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα διαθέσιμα αποθέματα νερού εξακολουθούν να υπολείπονται των προηγούμενων ετών, ενώ η απόσταση από τα επίπεδα που ίσχυαν πριν η Αττική κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης παραμένει σημαντική.
Χαρακτηριστικά είναι στα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ που ανανεώνονται σχεδόν καθημερινά στην ιστοσελίδα της. Στις 3 Φεβρουάριο του 2025 τα αποθέματα στους τέσσερις ταμιευτήρες της Αττικής (Μόρνος, Υλίκη, Εύηνος, Μαραθώνας) ανέρχονταν σε 665 εκατομμύρια κυβικά, ενώ στις 3 Φεβρουαρίου του 2026 έφτασαν τα 550.993.000 κυβικά. Άρα, με γνώμονα τα συγκεκριμένα στοιχεία, μιλάμε για ένα έλλειμμα περίπου 110 εκατ. κυβικών μέτρων.
Σύμφωνα με την ίδια, τα ύψη βροχής την περίοδο Οκτωβρίου- Δεκεμβρίου ήταν σημαντικά, ενώ «οι βροχοπτώσεις του Ιανουαρίου σε πολλές περιοχές ήταν υπερτριπλάσιες σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025». Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν και τα επίσημα στοιχεία του Meteo.gr που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα.
Τα στοιχεία από τους ταμιευτήρες της Αττικής
«Σημαντικά τα ύψη βροχής το διάστημα Οκτωβρίου-Ιανουαρίου»Όπως επισημαίνει στο protothema.gr η καθηγήτρια Υδρολογίας Ελισσάβετ Φελώνη, οι πρόσφατες βροχοπτώσεις έχουν ήδη αρχίσει να αποτυπώνονται στα υδατικά αποθέματα της Αττικής. «Ήδη από τις 29 Ιανουαρίου, τα αποθέματα στους τέσσερις βασικούς ταμιευτήρες ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα», σημειώνει, προσθέτοντας ότι διαφαίνεται μια σταδιακή έξοδος από το σερί των σχετικά άνυδρων υδρολογικών ετών.
Ωστόσο, η εικόνα για τους επόμενους μήνες παραμένει υπό διαμόρφωση.
Όπως υπογραμμίζει η κυρία Φελώνη, καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι μήνες που ακολουθούν, καθώς και η εξέλιξη των χιονοπτώσεων. «Κατά τον Μάρτιο και τον Απρίλιο θα μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια πιο ασφαλή εκτίμηση για την επάρκεια των αποθεμάτων και, με βάση αυτή, να καθοριστεί η στρατηγική διαχείρισης για το καλοκαίρι και τους επόμενους μήνες», τονίζει.
Όπως ανέφερε μιλώντας στο protothema.gr, o Φεβρουάριος στο ξεκίνημά του έδειξε να κινείται στα χνάρια των προηγούμενων μηνών, οι οποίοι έδωσαν βροχοπτώσεις και σημαντικές χιονοπτώσεις που βοήθησαν αισθητά στην άνοδο των αποθεμάτων νερού.
«Για το επόμενο διάστημα μέχρι τις 17-18 του μήνα, εκτιμάται ότι τρεις διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές από την κεντρική Ευρώπη θα επηρεάσουν τη χώρα, με τα εντονότερα φαινόμενα να εντοπίζονται στη δυτική Ελλάδα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα», εκτιμά ο κ. Καντερές. Παράλληλα, όπως λέει «δεν διαφαίνεται προς το παρόν κάποια ισχυρή ψυχρή εισβολή, αν και δεν αποκλείεται μια μεταβολή την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου».
Όπως σημειώνει ο κ. Καντερές, ο περσινός Φεβρουάριος ήταν από τους ψυχρότερους των τελευταίων ετών, με δύο έντονες ψυχρές εισβολές. «Τέτοιες ημέρες στην Αθήνα οι μέγιστες θερμοκρασίες δεν ξεπερνούσαν τους 8 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, τις επόμενες ημέρες αναμένουμε θερμοκρασίες που θα κυμανθούν στους 17–18 βαθμούς, γεγονός που δείχνει ότι ο φετινός Φεβρουάριος δύσκολα θα ακολουθήσει το περσινό πρότυπο», αν και -όπως τονίζει- είναι ακόμη νωρίς για οριστικά συμπεράσματα.
Κλείνοντας, αναφερόμενος στο ζήτημα της λειψυδρίας επισήμανε την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των υφιστάμενων διαρροών στο υδροδοτικό δίκτυο, ώστε να μεγιστοποιηθεί το όφελος από τα αυξημένα αποθέματα, ρόλος που, όπως σημείωσε, ανήκει πρωτίστως στην ΕΥΔΑΠ.
Καντερές: Τι μας επιφυλάσσει ο ΦεβρουάριοςΣτο ερώτημα τι αναμένεται στο άμεσο μέλλον σε ό,τι αφορά τις βροχοπτώσεις και τις καιρικές συνθήκες, επιχείρησε να απαντήσει ο Νίκος Καντερές, πρώην διευθυντής προγνώσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
