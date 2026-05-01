Χεκίμογλου στο protothema: Πώς άλλαξε το Τσέρνομπιλ την Ελλάδα - Τα fake news για το νερό και ο πανικός στην κοινωνία
Ο συγγραφέας μιλά για τις επιπτώσεις της πυρηνικής τραγωδίας του 1986, τα fake news και τη διαχρονική συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια - Ποιες ήταν οι δυο περιοχές που επηρεάστηκαν περισσότερο
Σαράντα χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή στο Τσέρνομπιλ, ο συγγραφέας Αχιλλέας Χεκίμογλου μιλά στην εκπομπή Direct του protothema.gr και τον Γιώργο Ευγενίδη για τις επιπτώσεις στην Ελλάδα, την πολιτική διάσταση της κρίσης και τον φόβο που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά.
Η πυρηνική τραγωδία στο Τσέρνομπιλ το 1986 επηρέασε την Ελλάδα όχι τόσο σε υγειονομικό επίπεδο όσο σε πολιτικό και κοινωνικό, όπως επισημαίνει ο κ. Χεκίμογλου. «Αν ανατρέξει κανείς σε εκείνες τις ημέρες, θα δει μια άλλη Ελλάδα. Η βασική επιρροή ήταν ο φόβος, γιατί επρόκειτο για κάτι πρωτόγνωρο», σημειώνει χαρακτηριστικά.
Το ατύχημα σημειώθηκε Κυριακή των Βαΐων, με τις σοβιετικές αρχές να επιχειρούν αρχικά να το κρατήσουν μυστικό. Η ελληνική κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου ενημερώθηκε κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, σε μια περίοδο όπου οι πολίτες μετακινούνταν μαζικά προς την περιφέρεια για τον εορτασμό του Πάσχα. «Μεγάλη Πέμπτη και Πρωτομαγιά συνέπεσαν χρονικά, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη κινητικότητα πληθυσμού, ενώ την ίδια ώρα ο Δημόκριτος κατέγραφε ανησυχητικές μετρήσεις», αναφέρει.
