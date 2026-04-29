Σε πλήρη εξέλιξη τα αντιπλημμυρικά έργα στη Χίο μετά τις πυρκαγιές του 2025

Από την Εθνική Τράπεζα, ο Διευθύνων Σύμβουλος Παύλος Μυλωνάς τόνισε ότι «Είμαστε διαχρονικά δίπλα στις περιοχές που πλήττονται από φαινόμενα φυσικών καταστροφών, όπως οι εκτεταμένες καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν πάνω από το 15% της έκτασης της Χίου το περασμένο καλοκαίρι. Με τη στήριξή μας ως ανάδοχος αποκατάστασης, διαθέτοντας 1,3 εκατ. ευρώ για την πραγματοποίηση αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων, στηρίζουμε έμπρακτα την ανθεκτικότητα και ανάπτυξη σε αυτό το αρχοντικό και μοναδικής ποικιλομορφίας νησί - μια προσπάθεια που αφορά όχι μόνο το σήμερα, αλλά και τις επόμενες γενιές».Ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας Ερνέστος Παναγιώτου, δήλωσε μετά το τέλος της περιοδείας «Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής και του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Εθνικής Τράπεζας. Τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα που στηρίξαμε είναι κατά κοινή παραδοχή μεγάλης έκτασης και σημασίας για τη Χίο. Ο σκοπός και η εξέλιξη των έργων μας δημιουργούν βαθιά ικανοποίηση, ως Εθνική Τράπεζα, για αυτή τη μεγάλη χορηγία. Η συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με τους τοπικούς φορείς ήταν άψογη και τα έργα ολοκληρώνονται εντός του χρονοδιαγράμματος.»Ο Νότης Μηταράκης, Βουλευτής Χίου, ανέφερε: «Με γοργό ρυθμό η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις των μεγάλων πυρκαγιών του 2025 στη Χίο. Μεγάλο ευχαριστώ στον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου και στην Εθνική Τράπεζα για την άμεση κινητοποίηση για την ολοκλήρωση των απαραίτητων αντιδιαβρωτικών έργων για την προστασία της περιοχής. Συνεργαστήκαμε συστηματικά, με σχέδιο προς όφελος των κατοίκων.»