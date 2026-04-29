Από τις τελευταίες βόλτες στην πόλη μέχρι το πρώτο βράδυ στο νησί, τα γυναικεία παπούτσια της νέας συλλογής Parex SS26 είναι σχεδιασμένα για όλες τις μικρές μεταβάσεις του καλοκαιριού
Για σειρά κακουργημάτων η δίωξη στον 89χρονο πιστολέρο: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει
Μεταξύ άλλων του ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος και διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο
Στην άσκηση ποινικής δίωξης για σειρά κακουργηματικών πράξεων σε βάρος του 89χρονου πιστολέρο που άνοιξε πυρ και τραυμάτισε πέντε άτομα στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Πρωτοδικείο Αθηνών προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας
Συγκεκριμένα σε βάρος του 89χρονου ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για:
Ακόμη ο 84χρονος διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος για:
- - απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή,
- - διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος και
- - διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο.
- - κατ' εξακολούθηση παραμονή οπλοφορία όπλου για θύρα κατ' εξακολούθηση,
- - παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων,
- - παράνομη κατοχή όπλων μαχαίρια και ρεπλικα,
- - διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση και
- - απειλή διάπραξης εγκλημάτων.
