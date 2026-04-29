Για σειρά κακουργημάτων η δίωξη στον 89χρονο πιστολέρο: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει
ΕΛΛΑΔΑ
Δίωξη Κακούργημα Απόπειρα ανθρωποκτονίας

Βασιλική Κόκκαλη
Στην άσκηση ποινικής δίωξης για σειρά κακουργηματικών πράξεων σε βάρος του 89χρονου πιστολέρο που άνοιξε πυρ και τραυμάτισε πέντε άτομα στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Πρωτοδικείο Αθηνών προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας

Συγκεκριμένα σε βάρος του 89χρονου ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για: 

  • απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή,
  • - διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος και
  • - διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο.


Ακόμη ο 84χρονος διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος για:

  • - κατ' εξακολούθηση παραμονή οπλοφορία όπλου για θύρα κατ' εξακολούθηση,
  • - παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων,
  • - παράνομη κατοχή όπλων μαχαίρια και ρεπλικα,
  • - διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση και
  • - απειλή διάπραξης εγκλημάτων.
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Best of Network

