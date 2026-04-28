Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση των 5 τραυματιών από τους πυροβολισμούς του 89χρονου σε ΕΦΚΑ και Εφετείο
Το νοσοκομείο, με ανακοίνωσή του, γνωστοποίησε πως και οι πέντε τραυματίες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου και στην παρούσα φάση αντιμετωπίζονται συντηρητικά

Στον Ερυθρό Σταυρό νοσηλεύονται οι πέντε τραυματίες από τις επιθέσεις του 89χρονου με την καραμπίνα στον ΕΦΚΑ του Κεραμεικού και στο Εφετείο της οδού Λουκάρεως.

Η 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, με ανακοίνωσή της, γνωστοποίησε πως και οι πέντε τραυματίες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου και στην παρούσα φάση αντιμετωπίζονται συντηρητικά.

Η ανακοίνωση 

Σήμερα 28/04/2026 διακομισθεί με το ΕΚΑΒ άρρεν ασθενής υπάλληλος του ΕΦΚΑ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γ.Ν.Α «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ- ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ» μετά από αναφερόμενο πυροβολισμό με κυνηγητικό όπλο. Ο ασθενής προσήλθε αιμοδυναμικά σταθερός. Φέρει τραυματισμό στην οπίσθια επιφάνεια του δεξιού άκρου ποδός, στο ύψος της πτέρνας. Έγινε πλήρης κλινικοεργαστηριακός έλεγχος και αξονική αγγειογραφία. Δεν κατέδειξε κάτι μείζον.

Ακολούθως, διακομίσθηκαν με ΕΚΑΒ στο Γ.Ν.Α «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ- ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ» άλλες τέσσερις γυναίκες, υπάλληλοι του Πρωτοδικείου Αθηνών, με ανάλογους τραυματισμούς. Έγινε πλήρης κλινικοεργαστηριακός έλεγχος που δεν κατέδειξε κάτι μείζον. Οι ασθενείς στην παρούσα φάση αντιμετωπίζονται συντηρητικά.

