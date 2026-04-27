Τι θα γράφουν οι 300 νέες «έξυπνες» κάμερες που μπαίνουν στα φανάρια της Αττικής
ΕΛΛΑΔΑ

Η εγκατάσταση 300 νέων καμερών σε φανάρια σε ολόκληρη την Περιφέρεια Αττικής έως τα τέλη Ιουνίου αποτελεί τη σημαντικότερη παρέμβαση οδικής ασφάλειας που έχει εξαγγελθεί τα τελευταία χρόνια.

Πρόκειται για ένα έργο συνολικού αριθμού 388 καμερών τεχνητής νοημοσύνης, με τις 300 εξ αυτών να αφορούν σημεία που συνδέονται άμεσα με παραβίαση ερυθρού σηματοδότη — μια από τις πιο συχνές αιτίες θανατηφόρων τροχαίων.

Τι «βλέπουν» οι κάμερες
Ο Υπουργός Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι η χρήση καμερών και οι εντατικοί έλεγχοι συμβάλλουν στη διαμόρφωση νέας οδηγικής συμπεριφοράς. Οι κάμερες αυτές δεν είναι απλώς παθητικά μάτια — είναι ολοκληρωμένα συστήματα AI που εντοπίζουν αυτόματα παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, υπέρβαση ορίου ταχύτητας, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Σε επόμενη φάση, το σύστημα προβλέπεται να επεκταθεί ώστε να βεβαιώνει ψηφιακά και άλλες παραβάσεις, όπως μη χρήση κράνους, παράνομη κυκλοφορία σε λεωφορειολωρίδα, οδήγηση ανασφάλιστου οχήματος και κυκλοφορία χωρίς έγκυρο ΚΤΕΟ.

