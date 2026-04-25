Σεισμός τώρα στο Λασίθι της Κρήτης
Σεισμός τώρα στο Λασίθι της Κρήτης
Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης ήταν 9,2 χιλιόμετρα - Ακολούθησαν μετασεισμοί με μεγαλύτερο στα 3,7R
Σεισμική δόνηση 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη θαλάσσια περιοχή νότια του Λασιθίου.
Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 23 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά του Γούδουρα Λασιθίου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης ήταν 9,2 χιλιόμετρα.
Μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στην ίδια περιοχή ακολούθησαν μετασεισμοί άνω των 3R με μεγαλύτερο στα 3,7 Ρίχτερ.
Υπενθυμίζεται πως το πρωί της Παρασκευής (24/4) έγινε σεισμός 5,7 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή επτά χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γούδουρα και το εστιακό βάθος ήταν πέντε χιλιόμετρα. Ακολούθησε μετασεισμός 5 Ρίχτερ με επίκεντρο 18 χιλιόμετρα νότια του Γούδουρα και εστιακό βάθος 7,7 χιλιόμετρα.
Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 23 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά του Γούδουρα Λασιθίου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης ήταν 9,2 χιλιόμετρα.
Μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στην ίδια περιοχή ακολούθησαν μετασεισμοί άνω των 3R με μεγαλύτερο στα 3,7 Ρίχτερ.
Υπενθυμίζεται πως το πρωί της Παρασκευής (24/4) έγινε σεισμός 5,7 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή επτά χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γούδουρα και το εστιακό βάθος ήταν πέντε χιλιόμετρα. Ακολούθησε μετασεισμός 5 Ρίχτερ με επίκεντρο 18 χιλιόμετρα νότια του Γούδουρα και εστιακό βάθος 7,7 χιλιόμετρα.
