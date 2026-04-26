Η επίσκεψη του Jamie Oliver ανέδειξε τον ρόλο του Golden Hall ως lifestyle προορισμού που συνδυάζει αγορές, γεύση και στιγμές χαλάρωσης
Συλλήψεις στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για λαθραία τσιγάρα
Ο 62χρονος και ο 68χρονος είχαν φτάσει στην Αθήνα με πτήση από το Κάιρο
Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί 62 και 68 ετών στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με χιλιάδες λαθραία τσιγάρα.
Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν στο επίπεδο των αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, μετά από την άφιξή τους με πτήση από το Κάιρο.
Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 66 πακέτα περιέχοντα συνολικά 1.320 τσιγάρα και τέσσερις συσκευασίες καπνού που δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.
Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
