Αλλαγές στα δρομολόγια του Τραμ: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα
Τεχνικά έργα, ημιμαραθώνιος και παρεμβάσεις στον Πειραιά φέρνουν τροποποιήσεις στις Γραμμές 6 και 7 έως τις 30 Απριλίου
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα στο Τραμ σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.
Αναλυτικά:
- Το Σάββατο 25/04 μεταξύ 07:00 - 12:00 τα δρομολόγια στη Γραμμή 7 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «'Αγιος Αλέξανδρος» και θα διεξάγονται στο τμήμα 'Αγιος Αλέξανδρος - Ακτή Ποσειδώνος - 'Αγιος Αλέξανδρος, λόγω τεχνικών εργασιών στην περιοχή της Γλυφάδας.
- Την Κυριακή 26/04, λόγω διεξαγωγής του 17ου Ποσειδώνιου Ημιμαραθώνιου, μεταξύ 08:00 - 13:30 τα δρομολόγια θα εκτελούνται στη Γραμμή 6 στο τμήμα Μουσών- Σύνταγμα - Μουσών και στη Γραμμή 7 στα τμήματα Ασκληπιείο Βούλας - Πάρκο Φλοίσβου - Ασκληπιείο Βούλας και Αγία Σκέπη - Ακτή Ποσειδώνος - Αγία Σκέπη. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετείται η στάση «Τροκαντερό» και στις στάσεις «Πικροδάφνη» και «Έδεμ» δεν θα υπάρχει η δυνατότητα επιβίβασης στη Γραμμή 6.
- Από την Κυριακή 26/04 ως την Πέμπτη 30/04 από τις 20:00 ως τη λήξη κυκλοφορίας τα δρομολόγια στη Γραμμή 7 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση ΣΕΦ και θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας - ΣΕΦ - Ασκληπιείο Βούλας, λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ στη στάση «Πλατεία Δεληγιάννη» στον Πειραιά.
- Ακυρώνονται οι προγραμματισμένες, πρωινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 7 τα Σαββατοκύριακα 25-26/04, 02-03/05 και 09-10/05 για την εκτέλεση εργασιών κατεδάφισης επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.
