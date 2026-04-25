Αλλαγές στα δρομολόγια του Τραμ: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα
Τεχνικά έργα, ημιμαραθώνιος και παρεμβάσεις στον Πειραιά φέρνουν τροποποιήσεις στις Γραμμές 6 και 7 έως τις 30 Απριλίου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα στο Τραμ σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Αναλυτικά:
- Το Σάββατο 25/04 μεταξύ 07:00 - 12:00 τα δρομολόγια στη Γραμμή 7 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «'Αγιος Αλέξανδρος» και θα διεξάγονται στο τμήμα 'Αγιος Αλέξανδρος - Ακτή Ποσειδώνος - 'Αγιος Αλέξανδρος, λόγω τεχνικών εργασιών στην περιοχή της Γλυφάδας.

- Την Κυριακή 26/04, λόγω διεξαγωγής του 17ου Ποσειδώνιου Ημιμαραθώνιου, μεταξύ 08:00 - 13:30 τα δρομολόγια θα εκτελούνται στη Γραμμή 6 στο τμήμα Μουσών- Σύνταγμα - Μουσών και στη Γραμμή 7 στα τμήματα Ασκληπιείο Βούλας - Πάρκο Φλοίσβου - Ασκληπιείο Βούλας και Αγία Σκέπη - Ακτή Ποσειδώνος - Αγία Σκέπη. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετείται η στάση «Τροκαντερό» και στις στάσεις «Πικροδάφνη» και «Έδεμ» δεν θα υπάρχει η δυνατότητα επιβίβασης στη Γραμμή 6.

- Από την Κυριακή 26/04 ως την Πέμπτη 30/04 από τις 20:00 ως τη λήξη κυκλοφορίας τα δρομολόγια στη Γραμμή 7 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση ΣΕΦ και θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας - ΣΕΦ - Ασκληπιείο Βούλας, λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ στη στάση «Πλατεία Δεληγιάννη» στον Πειραιά.

- Ακυρώνονται οι προγραμματισμένες, πρωινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 7 τα Σαββατοκύριακα 25-26/04, 02-03/05 και 09-10/05 για την εκτέλεση εργασιών κατεδάφισης επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

