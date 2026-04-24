Τραυματισμένος μοναχός εντοπίστηκε σε μονοπάτι στο Κλήμα Φυτόκου, τον βρήκαν περιπατητές και ενημέρωσαν το 112
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο μοναχός διατηρούσε τις αισθήσεις του, ενώ φέρει τραύμα στο κάτω άκρο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στις αρχές, όταν νεαροί περιπατητές εντόπισαν τραυματισμένο μοναχό στην περιοχή Κλήμα Φυτόκου στη Νέα Ιωνία Βόλου, κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Οι πολίτες ειδοποίησαν άμεσα το 112, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν δυνάμεις του ΕΚΑΒ, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για την παροχή βοήθειας και τη μεταφορά του τραυματία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του taxydromos.gr, ο μοναχός έχει τις αισθήσεις του και φέρει τραύμα στο πόδι. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι πιθανότατα έχασε την ισορροπία του ενώ κινούνταν στο μονοπάτι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
Thema Insights

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

