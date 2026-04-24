Τραυματισμένος μοναχός εντοπίστηκε σε μονοπάτι στο Κλήμα Φυτόκου, τον βρήκαν περιπατητές και ενημέρωσαν το 112
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο μοναχός διατηρούσε τις αισθήσεις του, ενώ φέρει τραύμα στο κάτω άκρο
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στις αρχές, όταν νεαροί περιπατητές εντόπισαν τραυματισμένο μοναχό στην περιοχή Κλήμα Φυτόκου στη Νέα Ιωνία Βόλου, κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.
Οι πολίτες ειδοποίησαν άμεσα το 112, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν δυνάμεις του ΕΚΑΒ, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για την παροχή βοήθειας και τη μεταφορά του τραυματία.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του taxydromos.gr, ο μοναχός έχει τις αισθήσεις του και φέρει τραύμα στο πόδι. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι πιθανότατα έχασε την ισορροπία του ενώ κινούνταν στο μονοπάτι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
